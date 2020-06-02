【港區國安法】標普：若美國制裁行動衝擊香港金融業　不排除調低香港評級

▲ 標普指，若美國對香港的制裁行動開始衝擊香港的服務業，特別是金融業，對香港經濟的影響將會更加嚴重。

「港區國安法」引來美國高調反對，評級機構標準普爾表示，若美國對香港的制裁行動打擊本港金融業，並引致經濟增長顯著向下，香港信貸評級可能會被下調。

路透引述標普信貸評級分析師陳錦榮指，現時香港評級為「AA+」，與部分國家的AAA評級看齊，但本港評級正受到不確定性所拖累。

要留意美國制裁會否衝擊金融及服務業

他指，美國取消香港特殊待遇不太可能對經濟產生重大影響，因目前香港只有0.1%的出口到美國，但若美國對香港的制裁行動開始衝擊香港的服務業，特別是金融業，對香港經濟的影響將會更加嚴重；最壞情況將可能對本港經濟增長勢頭造成重大影響，標普或因此需要再調低對香港的經濟評估，甚至有機會直接調低香港評級。

美國總統特朗普日前批評中國通過「港區國安法」違背《中英聯合聲明》，並稱美國將採取行動取消香港特殊待遇地位，制裁參與削弱香港自治的中港官員。

自去年中本港社會運動以來，國際3大評級機構中，只有標普並未下調香港的主權信貸評級。

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