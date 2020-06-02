【美股分析】「馬斯克效應」助力　Tesla股價「搭火箭」飆升

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）太空夢實現！旗下太空公司SpaceX成功將兩名美國人送上太空。而作為 馬斯克旗下另一家公司，Tesla股價亦如同搭乘火箭，周一（1日）飆升7.56%，收報898.1美元，接近並有望突破其歷史最高價968.99美元。有分析師指，Tesla股價上漲，應當歸功於馬斯克帶來的品牌效應。

SpaceX與美國太空總署（NASA）聯手，上周六（5月30日）發射載人飛船「龍飛船」（Crew Dragon），並將兩名太空人送上國際太空站。有分析師指， SpaceX成功將宇航員送入國際空間站，增加了投資者對Tesla的樂觀情緒。 摩根士丹利分析師Adam Jonas稱： 「 我們認為，SpaceX在科學挑戰方面的成功，直接影響了公眾、投資者和政府對馬斯克領導和執行能力的看法。儘管SpaceX的成功與否，對特斯拉的影響是無法用金錢衡量的，但馬斯克領導能力的可信度，對 Tesla而言至關重要 。 」

此前Tesla的6個月平均市值達到1000億美元，按照其薪酬計劃，馬斯克已獲得首筆期權獎勵，以Tesla現時股價 898.1美元 來計，這批170萬股期權獎勵，市價大約9.3億美元。根據CNBC報導，目前尚不清楚馬斯克是否已經行使該選擇權。

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