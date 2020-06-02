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【美政府出貨】美國政府標售壽山村道項目　下月截標市值或達百億

股樓投資 16:48 2020/06/02

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美國總統特朗普早前宣佈啟動取消香港特殊待遇的程序，市場即傳出美國部署撒走在港資產，包括美國領事館正部署拋售持有超過72年、作美國駐港領事館宿舍之用的港島南區壽山村道37號，市場估計該項物業估值近百億元。外資代理世邦魏理仕於周二（2日）宣佈，獨家代理公開招標出售上述壽臣山壽山村道37號物業，截標日期為7月31日（星期五）正午。

上述物業於1983年落成，現為六幢低密度住宅物業提供26個單位及52個車位，另設室外游泳池。地盤面積約94,796平方呎，可重建面積約47,397平方呎。由於地盤佈局修長，對海門面極寬闊，屆時可重建為海景豪宅獨立屋項目，每戶均可享深水灣美景。買家重建後亦可為每幢獨立屋設獨立門號。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事王國偉表示，以上近十萬平方呎的住宅地皮，無論地段、景觀、剪裁及私隱度均屬超級豪宅之配備，重建後勢必成為壽臣山指標項目。該項物業的地契限制有別於南區傳統舊屋契，發展商無需補地價已可興建多間獨立屋，為買家大大省去補地價之龐大支出及時間成本。

他又指，毗鄰物業為壽山村道39號，於2018年6月以港幣59.29億元由中資華潤置地購入，樓面地價高達每平方呎港幣85,847元。相信是次物業公開招標出售備受本地及內地發展商的青睞。

壽山村道37號位處壽臣山優越地段，不少官賈名人擇居於此，顯赫身份象徵。物業座落壽臣山之高點，景觀無阻，可享深水灣及海洋公園美景。同時，物業地界內亦設一私家車路連貫至壽山村道，私隱度極高。
 

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撰文 : 陳詠妍

招標 發展商 豪宅 壽臣山 美國領事館 世邦魏理仕

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