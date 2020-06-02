【美國示威】美國抗議集會持續　胡椒噴霧登Amazon暢銷榜

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）之死，引發逾40個美國城市一連串示威，隨著抗議活動的持續， 胡椒噴霧、印有反種族歧視標語的T恤衫、以及關於種族平等的教育書籍登上了Amazon網站的暢銷商品榜。

記者登入 Amazon網站，發現 在運動和戶外類產品中，胡椒噴霧成為最暢銷產品， VIPERTEK 電擊槍則排在第36位。這說明美國多地發生暴力衝突之際，消費者正在購買上述產品，以自我保護。

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印有反種族歧視口號的T恤衫銷量亦大增，相關標語包括 「 我不能呼吸 」（I can't breathe）、「 黑人的命也是命 」（Black Lives Matter）等。 根據 Amazon商品 排名規則 ，該公司的暢銷商品榜是根據其銷量計算的，每小時會更新排名，以反映產品的近期和歷史銷售情況。

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