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【美國示威】美國抗議集會持續　胡椒噴霧登Amazon暢銷榜

環球政經 17:50 2020/06/02

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美國黑人弗洛伊德（George Floyd）之死，引發逾40個美國城市一連串示威，隨著抗議活動的持續，胡椒噴霧、印有反種族歧視標語的T恤衫、以及關於種族平等的教育書籍登上了Amazon網站的暢銷商品榜。

記者登入Amazon網站，發現在運動和戶外類產品中，胡椒噴霧成為最暢銷產品，VIPERTEK電擊槍則排在第36位。這說明美國多地發生暴力衝突之際，消費者正在購買上述產品，以自我保護。

相關文章：【美國示威】被質疑打壓黑人聲音　抖音稱技術錯誤並致歉

印有反種族歧視口號的T恤衫銷量亦大增，相關標語包括我不能呼吸」（I can't breathe）、「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）等。根據Amazon商品排名規則，該公司的暢銷商品榜是根據其銷量計算的，每小時會更新排名，以反映產品的近期和歷史銷售情況。

相關文章：【美國示威】處理特朗普帖文惹爭議　朱克伯格捐逾7500萬作補償？   

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撰文 : 國際組

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