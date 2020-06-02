【美國示威】不是歧視？黑人被警槍殺比率高

▲ 【美國示威】真的是歧視？非裔黑人被警方槍殺比率較高

美國示威持續，美國黑人弗洛伊德（George Floyd）被警員壓頸後死亡，引起民眾關注黑人在美國被歧視的問題。英國廣播公司（BBC）搜集多項數據，發現有3個現象，其中包括非裔美國人被警方槍殺的機率較高。

1. 非裔美國人更有可能被警方槍殺

根據美國現有警方槍殺人的事件的數據顯示，非裔美國人被槍殺的可能性更高。

在2019年，非裔美國人佔美國全體人口的比例不足14%，但他們佔警員開槍致命事件逾23%。

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2. 非裔美國人因吸毒而被捕的人數更高

雖然調查顯示，美國不同族裔的吸毒水平相似，但非裔美國人因濫用毒品而被捕的比率，比白人高。

2018年，每10萬名非洲裔美國人中，約有750人因濫用毒品而被捕；而每10萬名白人中，僅得約有350人被捕。

美國公民自由聯盟的一項研究發現，雖然不同族裔擁有大麻的比率相當，但非裔美國人因擁有大麻而被捕的機率是白人的3.7倍。

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3.更多非裔美國人被監禁

根據最新數據，非裔美國人的入獄率是白人的五倍，亦幾乎是拉丁裔美國人的兩倍。

2018年，非洲裔美國人約美國全體人口的逾13%，但幾乎佔美國監獄人口的三分之一。雖然美國白人佔美國總人口的逾60%，但僅佔美國監獄人口的30％。

每10萬名非洲裔美國人中，有1000多名非裔美國人入獄；而每10萬名白人中僅約有200名白人入獄。

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責任編輯：楊心悅