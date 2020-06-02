印度「移除中國Apps」過百萬下載 中印邊界矛盾下爆紅

▲ 印度一款名為「移除中國Apps」的手機應用程式爆紅，推出10日内已突破100萬下載量。

中印邊界矛盾持續，導致兩國的緊張局勢升級。印度近日一款名為「移除中國Apps」（Remove China Apps）的手機應用程式突然爆紅，推出10日内已突破100萬下載量，更成爲印度Google Play的熱門手機應用程式。

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這個應用程式由一間印度初創企業 OneTouch AppLabs開發，上月17日正式推出，目前僅提供Android版本並於Google Play上架，已獲得18萬則評價，在5分為滿分下更有高達4.9分的評分。

用戶下載應用程式後無需註冊或登陸就可使用，只需點擊應用程式内的「掃描」按鍵，程式就會自動掃描及識別手機内已安裝的所有中國應用程式。

「移除中國Apps」的開發人員稱，開發程式僅用於教育目的，以識別部分應用程式來自何國，不會推動或強迫人們卸載任何應用程式，用戶只能按照自己的意願決定。

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印度近期的反華情緒加劇，印度電影《打死不離3兄弟》的主角原型Sonam Wangchuk也呼籲民眾抵制TikTok等中國應用程式及中國產品。包括Milind Soman等印度明星隨即響應其呼籲，卸載了手機中的TikTok程式。

這款應用程式走紅，也引起中國互聯網業界的關注。推動中國網企海外發展的服務平台白鯨出海早前發表文章，形容「移除中國Apps」為印度人抵制中國應用程式情緒累積的爆發點，又批評會擾亂市場秩序。

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責任編輯：何穎兒

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