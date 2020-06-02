嘉亨灣減價100萬　投資客花1000萬入市

雖然中美關係惡化，惟樓市交投氣氛向好，更吸引部分投資客入市。市場消息指，嘉亨灣6座低層G室，實用面積508平方呎，兩房間隔，原叫價1,100萬元放盤，終減價100萬元，以1,000萬元連租約易手，實用呎價約19,685元。代理指，買家為長綫投資者，鍾情屋苑規模及質素，加上租務潛力優厚，故斥資千萬買樓收租。

據了解，原業主於2008年2月，以460萬元購入單位，持貨逾10年後易手，現帳面賺約540萬元，物業升值117%。值得留意的是，近期市場雖然屢錄高價成交，惟也見業主減價逾百萬。代理解釋指，港區國安法始終影響部分業主信心，他們趁近期市況好轉，情願減價賣樓，及早套現，惟這類減價盤不多，要購買也非易事。

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