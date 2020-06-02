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【中美角力】中美貿戰變冷戰　最新亂世部署

環球政經 14:00 2020/06/02

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《彭博》引述多名消息人士，指中糧集團、中儲糧集團已被當局要求停止採購美國農產品，另外《路透》亦引述消息人士指，如果美國總統特朗普（Donald Trump）繼續將中國作為攻擊對象，北京將不得不取消第一階段貿易協議。

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由多家外媒引述同一訊息，可見中國正準備開始反擊，而其實貿易戰2.0其實早已打響，就在美國爆發疫情之時，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）已經在五月底，已點名批評中國抗疫問題，更指「低估了北京在思想上及政治上對自由國家的敵對程度」。

直至美國總統特朗普於上周就取消香港特別待遇的發言，也沒有再強調與國家主席習近平的私交，兩次的發言，雖然未有具體措施，但其實已對未來對中國的政策作定調，特朗普將視中國為戰略對手。

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一向與特朗普唱反調的民主黨也對此沒有異議。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）反而指責特朗普未有具體措施制裁中方，特朗普口中的"Sleepy Joe"、民主黨總統候選人拜登（Joe Bidden）亦持同樣意見，可見視中國為戰略對手已是朝野共識。

撇除中美的舌劍唇槍，美方已推出多項針對中國的具體措施，例如驅逐部份中國留學生、調查美國上市的中概股、調查中國在美的金融機構，種種跡象反映貿易戰已非當初的貿易戰，近日不斷拉攏外國盟友對抗中國，更有新冷戰的跡象。

面對局勢轉變，投資者在提防疫情「二次爆發」之餘，更要提防中美由貿易戰變為新冷戰。相對於押注於中美其中一方，倒不如考慮買入黃金，無論中方或美方佔上風，黃金都能發揮避險功能。

再者，各地央行為應對疫情，已不斷印銀紙，美國聯儲局的資產負債表更由40,000多億美元，在短短都三個月急升至超過70,000億，令出現惡性通脹的機會倍增，屆時黃金便可成為抗通脹的避風港。現時現貨黃金報1739美元，1700元有明顯支持，投資者可在1720元以下吸納，如本身已持有黃金，不妨在1700元才買入。

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撰文 : 國際組

疫情 政治 貿易戰 金融機構 特朗普 習近平 拜登 蓬佩奧 佩洛西 金融
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