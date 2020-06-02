【營人物語@iM網欄】抗疫晚餐：鰹魚南瓜廣島蠔釜飯增抵抗力

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【港股追蹤】殺完孖展客就炒高 移卡升浪而家先到？
上星期日，從沒有入廚的天妮，竟然拿着大包小包的食材來到我家，
1小時後，一碟餸終於出場：「鰹魚南瓜廣島蠔釜飯」。天妮說：「
食蠔吸鋅質
我笑一笑，說：「那就視乎大廚你如何控制油分和調味料了。
天妮說：「原來蠔不只是男人恩物！」我再說：「
之後，我開始試吃第一口，一鼓腥味鑽入我的鼻腔.....天妮見
作者_馬詩慧（Joyce）簡介
- 畢業於英國薩里大學，主修食品科及營養學，現任「尚營坊」營養師，持英國食品安全及危害分析重要管制點證書。
- 曾參與英國薩里大學運動前後飲食的代謝反應之研究項目及撰寫論文，及為「惠理集團有限公司」提供營養講座，推廣健康飲食知識。
- 曾為 「YOUNI」設計多款健康餐單主持超市購物之旅，教授會員選購低脂及健康之食品。
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撰文 : 馬詩慧（Joyce）
欄名 : 營人物語