  • 30°C
香港時間 : 2020602日 (二) 15:45
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney網上專欄

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【營人物語@iM網欄】抗疫晚餐：鰹魚南瓜廣島蠔釜飯增抵抗力

名人薈萃 14:25 2020/06/02

分享：

上星期日，從沒有入廚的天妮，竟然拿着大包小包的食材來到我家，說：「難得疫情緩和了點，我們終於可以相聚！在這段WORK FROM HOME的日子中，我已變了廚神，在網上學了幾道菜，今晚就為你準備了一頓『抗疫晚餐』！」我一臉迷惘⋯⋯但見到她這麼興奮，就乖乖地等吃。


1小時後，一碟餸終於出場：「鰹魚南瓜廣島蠔釜飯」。天妮說：「兩人不用煮太多，先試試我的手藝，下星期我再大展身手。」賣相的確不錯，坐享其成的我當然也要讚一讚她：「真的似模似樣！你是從哪裏學的？」天妮自信地說：「我從網上學的！現在，大家都在家煮飯，並將自己傑作放在臉書，每當我見到不錯的食譜，便照着做。自己煮的就一定健康，你說對不對？」

 

食蠔吸鋅質 

 

我笑一笑，說：「那就視乎大廚你如何控制油分和調味料了。你做這個釜飯，的確能有助增強抵抗力，當中的主力全靠『蠔』，蠔有豐富鋅質，有助維持免疫細胞的活躍度，吃1隻蠔，已經足夠成年人一日所需。 」


天妮說：「原來蠔不只是男人恩物！」我再說：「南瓜亦含有豐富的胡蘿蔔素，在身體可轉化成維他命A，有助增強上呼吸道黏膜組織的抗病能力！」


之後，我開始試吃第一口，一鼓腥味鑽入我的鼻腔.....天妮見我面有難色，突然大叫：「啊！我忘記了放薑汁！」我再給她建議：「你亦可以加少許清酒來辟走腥味或雪味。看來，下次我還是要跟你一同入廚好了！」

 

作者_馬詩慧（Joyce）簡介

  • 畢業於英國薩里大學，主修食品科及營養學，現任「尚營坊」營養師，持英國食品安全及危害分析重要管制點證書。
  • 曾參與英國薩里大學運動前後飲食的代謝反應之研究項目及撰寫論文，及為「惠理集團有限公司」提供營養講座，推廣健康飲食知識。
  • 曾為 「YOUNI」設計多款健康餐單主持超市購物之旅，教授會員選購低脂及健康之食品。

 

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！ 

撰文 : 馬詩慧（Joyce）

欄名 : 營人物語

廣島 維他命 疫情 食譜 營養師

上一篇文章

【港股追蹤】殺完孖展客就炒高　移卡升浪而家先到？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【REIT王放榜】領展重啟以股代息　要錢還是要股更着數？
【REIT王放榜】領展重啟以股代息　要錢還是要股更着數？
【網易IPO】認購網易前　不可不知的5件事
【網易IPO】認購網易前　不可不知的5件事
【假日好去處】迪士尼酒店推港人優惠1,399元住一晚　直擊入住有咩好玩
【假日好去處】迪士尼酒店推港人優惠1,399元住一晚　直擊入住有咩好玩
【網民熱話】死慳死捱返工儲錢　80後點解買唔到樓？
【網民熱話】死慳死捱返工儲錢　80後點解買唔到樓？
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【網民熱話】女租客住半年驚見插座藏針孔鏡頭　 內有逾3000段換衫片
【網民熱話】女租客住半年驚見插座藏針孔鏡頭　 內有逾3000段換衫片