【營人物語@iM網欄】抗疫晚餐：鰹魚南瓜廣島蠔釜飯增抵抗力



1小時後，一碟餸終於出場：「鰹魚南瓜廣島蠔釜飯」。天妮說：「 兩人不用煮太多，先試試我的手藝，下星期我再大展身手。」 賣相的確不錯，坐享其成的我當然也要讚一讚她：「真的似模似樣！ 你是從哪裏學的？」天妮自信地說：「我從網上學的！現在， 大家都在家煮飯，並將自己傑作放在臉書，每當我見到不錯的食譜， 便照着做。自己煮的就一定健康，你說對不對？」

食蠔吸鋅質 我笑一笑，說：「那就視乎大廚你如何控制油分和調味料了。 你做這個釜飯，的確能有助增強抵抗力，當中的主力全靠『蠔』， 蠔有豐富鋅質，有助維持免疫細胞的活躍度，吃1隻蠔， 已經足夠成年人一日所需。 」