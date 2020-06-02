【東亞銀行】華資銀行碩果僅存　東亞市帳率僅0.5倍失出售業務最佳時機？

▲ 東亞銀行發澄清通告指，未就出售香港或中國內地銀行業務與外界進行討論。

本港老牌華資銀行東亞 （00023） 在敏感時刻傳出放售中港銀行業務，惹市場關注。東亞中午發澄清公告，表示全面的策略性檢討正在進行，當中並未就出售香港或中國內地銀行業務與外界進行討論，亦未就業務和資產的策略選項作出任何決定。東亞成立逾百年，見證香港風風雨雨、本港銀行業變遷。在全球風雨飄搖之際，東亞傳出售業務，惹人聯想。

本港僅餘兩間華資之一

過去20多年，內地經濟起飛，中資企業紛紛走出去，本港銀行成為收購對象。金融海嘯爆發前，招行 （03968） 就以近3倍市賬率收購永隆，成為熱話。2013年廣州越秀洽購創興銀行 （01111） 控股權，翌年華僑銀行亦斥387億元收購永亨 （00302） 。本港華資銀行買少見少，目前只剩下東亞及大新銀行 （02356） 。

目前市賬率低

時間 收購方 收購目標 收購市帳率 2014年 華僑銀行 永亨銀行 1.77倍 2013年 越秀企業 創興銀行 2.08倍 2008年 招行 永隆銀行 2.91倍

值得留意，目前東亞的市賬率僅0.52倍，2020年的預測市賬率僅只有0.48倍。出售資產相信難買得好價錢。

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