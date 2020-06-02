  • 30°C
香港時間 : 2020602日 (二) 14:34
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【東亞銀行】華資銀行碩果僅存　東亞市帳率僅0.5倍失出售業務最佳時機？

金融經濟 14:11 2020/06/02

分享：

東亞銀行發澄清通告指，未就出售香港或中國內地銀行業務與外界進行討論。

本港老牌華資銀行東亞 （00023） 在敏感時刻傳出放售中港銀行業務，惹市場關注。東亞中午發澄清公告，表示全面的策略性檢討正在進行，當中並未就出售香港或中國內地銀行業務與外界進行討論，亦未就業務和資產的策略選項作出任何決定。東亞成立逾百年，見證香港風風雨雨、本港銀行業變遷。在全球風雨飄搖之際，東亞傳出售業務，惹人聯想。

本港僅餘兩間華資之一

過去20多年，內地經濟起飛，中資企業紛紛走出去，本港銀行成為收購對象。金融海嘯爆發前，招行 （03968） 就以近3倍市賬率收購永隆，成為熱話。2013年廣州越秀洽購創興銀行 （01111） 控股權，翌年華僑銀行亦斥387億元收購永亨 （00302） 。本港華資銀行買少見少，目前只剩下東亞及大新銀行 （02356）

目前市賬率低

時間 收購方 收購目標 收購市帳率
2014年 華僑銀行 永亨銀行 1.77倍
2013年 越秀企業 創興銀行 2.08倍
2008年 招行 永隆銀行 2.91倍

值得留意，目前東亞的市賬率僅0.52倍，2020年的預測市賬率僅只有0.48倍。出售資產相信難買得好價錢。

相關文章：

外媒︰東亞就出售中港銀行業務進行磋商　東亞澄清︰未就出售與外界進行討論（第二版）

東亞李國寶家族僅持股6.2%　遭外資股東Elliott狙擊5年

東亞傳出售中港銀行業務　內地業務近年頻頻見紅

東亞銀行成立逾100年　戰前本港數一數二華資銀行

香港股票 東亞銀行（00023） 李國寶

上一篇文章

外媒︰東亞就出售中港銀行業務進行磋商　東亞澄清︰未就出售與外界進行討論（第二版）

下一篇文章

恒生指數午後升逾百點　領展股價升7%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】網易明招股入場費12727元 招股價上限較美股溢價擴大至8%（第二版）
【新股IPO】網易明招股入場費12727元 招股價上限較美股溢價擴大至8%（第二版）
企業破產潮殺到！　美國破產數目創海潚後新高日本料逾萬企業破產
企業破產潮殺到！　美國破產數目創海潚後新高日本料逾萬企業破產
【恒指夜期】道指升91點　恒指夜期收市大升181點（不斷更新）
【恒指夜期】道指升91點　恒指夜期收市大升181點（不斷更新）
【中概股回歸】網易、京東6月先後招股 兩股有何不同？
【中概股回歸】網易、京東6月先後招股 兩股有何不同？
【新股IPO】網易好易抽？　投資界：大型新股中籤率好高
【新股IPO】網易好易抽？　投資界：大型新股中籤率好高
外媒︰東亞就出售中港銀行業務進行磋商　東亞澄清︰未就出售與外界進行討論（第二版）
外媒︰東亞就出售中港銀行業務進行磋商　東亞澄清︰未就出售與外界進行討論（第二版）