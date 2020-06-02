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【上車推介】「三字頭」筍盤邊度? 呢個上車樂園仲有十個放盤

股樓投資 15:50 2020/06/02

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全國人大如期通過「港區國安法」，但仍無阻市民入市的決心，樓價低於500萬元以下的放盤更是「手快有手慢無」。事實上，市場上仍有樓價低於400萬元的「三字頭」的放盤選擇。


被視為「上車樂園」的屯門「置樂三寶」利寶大廈、萬寶大廈及麗寶大廈，由於入場銀碼較細，向來深得上車客歡心。最近萬寶大廈高層G室剛錄得一宗銀主盤單位的二手成交，單位實用面積約279方呎，兩房間隔，座向南，可遠望海景。單位放盤約一星期後獲新買家以370.1萬元承接，實用面積呎價約13,265元。

【筍盤推介】裝修時尚兩房距離港鐵站僅5分鐘　樓價只係XXX萬元

上述「置樂三寶」一向是屯門區上車人士的熱門地，因為樓價細易上車，可承造9成按揭，物業距離屯門市中步程只需5分鐘左右，步行至西鐵屯門站需時約8分鐘，交通十分便利。該三座大廈的400萬元以下盤源已踏入「最後召集」階段。利嘉閣地產助理分區經理梁桂華表示，目前利寶大廈、萬寶大廈及麗寶大廈「三字頭」的放盤只餘下約10個，其中入場費最低的放盤位於利寶大廈中層A室，實用面積269平方呎，單位原則為兩房設計，叫價350萬元。

梁桂華指，最近前來「置樂三寶」尋盤的準買家有明顯增加，業主的議價空間已不多，相信以上樓價低於400萬元以下的放盤很快被市場吸納。
 

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撰文 : 陳詠妍

港區國安法 銀主盤 利寶大廈 麗寶大廈 萬寶大廈

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