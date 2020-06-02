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【獨角獸隕落】90後港男輟學創Tink Labs　高峰期業務曾遍82國

名人薈萃 17:30 2020/06/02

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本地首間獨角獸Tink Labs的Handy Phone於2012年推出，為全球酒店客房內提供手機供客人使用，但隨著運營中斷，兩年虧損約15億港元，Tink Labs在多個市場終止其服務，包括中國，丹麥，印尼，菲律賓和南非，近日香港市面上有不少Handy Phone以「賤價」出售，情況令人唏噓。

相關文章：【初創熱話】本地首間獨角獸Tink Labs　旗下酒店用手機通街「賤賣」

Tink Labs創辦人郭頌賢（Terence）曾於2016年接受《晴報》訪問，當年他表示相信公司估值已超過GoGoVan，接近welend的規模。他透露，自己在美國芝加哥大學留學時，在旅途中因大意忘關上手機的跨國「數據漫遊」，結果接獲高達7,000港元的帳單，令他心中一驚；且旅行時他亦一直要找免費網絡上網，故萌生創業念頭。

Tink Labs創辦人郭頌賢。(本刊資料圖片)

至2012年，他毅然輟學回港創業，成立了Tink Labs。創業之初，他本在香港機場提供手機漫遊租賃服務，但發現難以擴展，後推出專為酒店而設的handy手機，預先收錄當地旅遊指南，並可為客戶提供無限通話時間及免費網絡，成功在業內打出名堂，2017年更將業務拓展全球。

Terence曾在《蘋果》訪問時指出，自己未畢業就回流香港創業是一個好的決定，因為在學時創業可以為自己留後路，即使創業失敗也可以重返校園，機會成本是最低，又稱「創業三個月比讀一個MBA學到更多嘢」。

Tink Labs運營的Handy Phone，高峰期曾遍及82個國家和60萬個酒店客房。(本刊資料圖片)

Tink Labs運營的Handy Phone，高峰期曾遍及82個國家和60萬個酒店客房。自成立以來，Tink Labs已從投資者那裡籌集了1.6億美元資金，吸引了不少商界巨賈，包括Sinovation Ventures創辦人李開復，美圖公司董事長蔡文勝以及富士康子公司FIH Mobile。

相關文章：【香港經濟】初創界資金乾涸　成立智庫IF籲政府「救亡」

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不過，該公司疑於2019年7月11日向員工宣布陷入財困，某些市場將停止提供Handy Phone服務，而公司將進行內部重組，並將解僱部分員工。Tink Labs於7月向外間表示與富士康的債務問題以解決，並指公司已有新投資者。惟截至同年8月1日，歐洲，中東和非洲等員工仍未能收到7月份的薪金，發給公司的電子郵件亦未得到答覆，Tink Labs倒閉的消息不脛而走。

Handy Phone香港總部內貌，設有桌球檯和貨櫃會客室。(本刊資料圖片)

本刊致電Handy Phone所屬公司Tink Labs欲就此事查詢，惟電話傳來「對唔住，你所打嘅電話未有登記」，Tink Labs的公司電話疑已停用。

 

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撰文 : 黎海怡、梁翠麗

畢業 創業 酒店 大學 香港 富士康

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