  • 30°C
香港時間 : 2020602日 (二) 15:45
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney網上專欄

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股追蹤】殺完孖展客就炒高　移卡升浪而家先到？

股樓投資 14:33 2020/06/02

分享：

騰訊系支付服務公司移卡（09923）周一（1日）上市，開市價僅14.96元，較上市價16.64元低近10%，嚇壞不少IPO時重鎚的孖展客。不過股份彈力強勁，當日收市已重上「水面」，今日更愈升愈有，早市曾高見19.2元，較上市價高出超過10%，每手由昨日開市蝕近600元，現時已經由蝕變賺。

移卡業務主要為一站式支付服務，去年超過9成收入來自這瓣業務，當中包括基於應用程序的支付服務及傳統支付服務，並支持逾500款發卡機構的移動應
用程序，包括為港人熟悉的微信支付、支付寶等，涵蓋內地多數電子錢包工具。

股份公開發售時超購認購640倍，一手中籤率10％，認購75手才穩獲一手，因而被認為是熱爆新股，不過上周五（29日）暗盤時段表現不濟，周一開市更曾經「潛水」，一度令投資者憂慮。

由於短期尚有網易（新上市編號：9999）及京東的公開招股，新股熱潮只會愈來愈熱，移卡今日升勢未必只是單純反彈，若網易招股反應夠熱烈，股價絕對有機會炒上20元大關。


#即睇iMoney全新網站【imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 葉志偉

相關文章

【熱爆新股】騰訊系再添一員　移卡暫超購135倍
2020/05/21
【熱爆新股】騰訊系再添一員　移卡暫超購135倍
【熱爆新股】騰訊系移卡超購640倍　認購75手方穩獲一手
2020/05/29
【熱爆新股】騰訊系移卡超購640倍　認購75手方穩獲一手
【哲學問題？】點解今年上市新股　好多都係「99」字頭？
2020/05/31
【哲學問題？】點解今年上市新股　好多都係「99」字頭？
潛水 香港股票 移卡（09923）

上一篇文章

嘉亨灣減價100萬　投資客花1000萬入市

下一篇文章

【營人物語@iM網欄】抗疫晚餐：鰹魚南瓜廣島蠔釜飯增抵抗力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【REIT王放榜】領展重啟以股代息　要錢還是要股更着數？
【REIT王放榜】領展重啟以股代息　要錢還是要股更着數？
【網易IPO】認購網易前　不可不知的5件事
【網易IPO】認購網易前　不可不知的5件事
【假日好去處】迪士尼酒店推港人優惠1,399元住一晚　直擊入住有咩好玩
【假日好去處】迪士尼酒店推港人優惠1,399元住一晚　直擊入住有咩好玩
【網民熱話】死慳死捱返工儲錢　80後點解買唔到樓？
【網民熱話】死慳死捱返工儲錢　80後點解買唔到樓？
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【網民熱話】女租客住半年驚見插座藏針孔鏡頭　 內有逾3000段換衫片
【網民熱話】女租客住半年驚見插座藏針孔鏡頭　 內有逾3000段換衫片