【港股追蹤】殺完孖展客就炒高　移卡升浪而家先到？

騰訊系支付服務公司移卡（09923）周一（1日）上市，開市價僅14.96元，較上市價16.64元低近10%，嚇壞不少IPO時重鎚的孖展客。不過股份彈力強勁，當日收市已重上「水面」，今日更愈升愈有，早市曾高見19.2元，較上市價高出超過10%，每手由昨日開市蝕近600元，現時已經由蝕變賺。

移卡業務主要為一站式支付服務，去年超過9成收入來自這瓣業務，當中包括基於應用程序的支付服務及傳統支付服務，並支持逾500款發卡機構的移動應

用程序，包括為港人熟悉的微信支付、支付寶等，涵蓋內地多數電子錢包工具。

股份公開發售時超購認購640倍，一手中籤率10％，認購75手才穩獲一手，因而被認為是熱爆新股，不過上周五（29日）暗盤時段表現不濟，周一開市更曾經「潛水」，一度令投資者憂慮。

由於短期尚有網易（新上市編號：9999）及京東的公開招股，新股熱潮只會愈來愈熱，移卡今日升勢未必只是單純反彈，若網易招股反應夠熱烈，股價絕對有機會炒上20元大關。



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