【港區國安法】新加坡存款急增 分析：或由香港流入

中國全國人大通過訂立港區國安法，市場擔心資金流出香港。彭博社報道，由於新加坡是私人銀行業的樞紐，新加坡銀行存款升跌，可能反映投資者避險趨勢和外地的資金流入。新加坡的外幣存款和非居民存款雙雙急增，分析認為，與香港局勢持續升溫有關。

根據新加坡金管局數據，本地銀行的外幣存款在4月幾乎比去年同期增加3倍，多達270坡元（近1500億港元）；非居民存款急增44%，至620億坡元（3420港元），創1991年有記錄以來新高。

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Bloomberg Intelligence的銀行分析師格拉（Diksha Gera）指，由去年社會運動至港區國安法，香港的緊張局勢不斷升溫，有可能導致資金流向新加坡，因市場憂慮香港金融中心地位受威脅。

格拉補充，外幣存款急升還有數個可能，例如私人銀行業務去槓桿、基金經理幫客戶賣出股票避險。

香港金融管理局數據顯示，4月香港的本地貨幣存款按年減少1.1%或792億港元至6.9萬億港元。

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記者：韓羚