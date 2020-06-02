鍾南山稱新冠肺炎在中國死亡率屬全球最低

國家衞健委高級別專家組組長鍾南山表示，以10萬平均人口來計算，中國患病率、病死率都是全世界最低。

據央視新聞報道，鍾南山接受訪問時稱讚，在整個抗疫過程中，科技工作發揮了重要作用。指他指出，新冠肺炎屬於新的疾病，傳染途徑、發病原因等都不太清楚，而診斷、治療、預防更發揮自己的創造力。

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鍾南山稱，中國在比較早期發現新型冠狀病毒，並於1月初時把病毒序列分離出來，提供予世界衛生組織，讓全世界可以分享，有利開始準備疫苗工作。

他指道，由於這是急性突發性傳染病，所以早期階段預防非常重要。「到目前為止，按照10萬平均人口來說，我國的患病率、病死率都是全世界最低的」。他舉例，在疫情早期，中國採取「在震中集中圍堵，在震外聯防聯控」的正確策略。

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