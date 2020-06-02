  • 29°C
香港時間 : 2020602日 (二) 19:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney網上專欄

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

鍾南山稱新冠肺炎在中國死亡率屬全球最低

環球政經 18:49 2020/06/02

分享：

國家衞健委高級別專家組組長鍾南山表示，以10萬平均人口來計算，中國患病率、病死率都是全世界最低。

據央視新聞報道，鍾南山接受訪問時稱讚，在整個抗疫過程中，科技工作發揮了重要作用。指他指出，新冠肺炎屬於新的疾病，傳染途徑、發病原因等都不太清楚，而診斷、治療、預防更發揮自己的創造力。

相關文章：【中國疫情】滬傳染病醫生：做好心理準備應付偶發病例　籲繼續敬畏疫情

相關文章：【新冠肺炎】 鍾南山認武漢曾隱瞞　憂內地爆第二波疫情

鍾南山稱，中國在比較早期發現新型冠狀病毒，並於1月初時把病毒序列分離出來，提供予世界衛生組織，讓全世界可以分享，有利開始準備疫苗工作。

他指道，由於這是急性突發性傳染病，所以早期階段預防非常重要。「到目前為止，按照10萬平均人口來說，我國的患病率、病死率都是全世界最低的」。他舉例，在疫情早期，中國採取「在震中集中圍堵，在震外聯防聯控」的正確策略。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

新冠肺炎 肺炎 冠狀病毒 中國 鍾南山 疫情 治療 傳染病 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【樓市分析】二手蝕讓、新盤撻訂　香港樓市靠唔住？

下一篇文章

【美國示威】示威者趁火打劫　居美港人：「怕示威者殺入華人住宅區 買定胡椒噴霧」（有片睇）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【REIT王放榜】領展重啟以股代息　要錢還是要股更着數？
【REIT王放榜】領展重啟以股代息　要錢還是要股更着數？
【網易IPO】認購網易前　不可不知的5件事
【網易IPO】認購網易前　不可不知的5件事
【假日好去處】迪士尼酒店推港人優惠1,399元住一晚　直擊入住有咩好玩
【假日好去處】迪士尼酒店推港人優惠1,399元住一晚　直擊入住有咩好玩
【網民熱話】女租客住半年驚見插座藏針孔鏡頭　 內有逾3000段換衫片
【網民熱話】女租客住半年驚見插座藏針孔鏡頭　 內有逾3000段換衫片
【網民熱話】死慳死捱返工儲錢　80後點解買唔到樓？
【網民熱話】死慳死捱返工儲錢　80後點解買唔到樓？