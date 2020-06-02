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Facebook逾百名員工罷工　反對公司處理特朗普帖文手法

環球政經 18:06 2020/06/02

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Facebook員工於周一（1日）舉行「虛擬罷工」，抗議該公司早前處理特朗普帖文手法。

CNBC報道，Facebook員工會在Twitter上公開表示，自己有份參與「虛擬罷工」，並附上#TakeAction作標記。參與是次罷工的Facebook員工，均表示對公司處理手法，感到失望和羞恥。

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報道提及，有一名員工估計，參與罷工人數或達600名。Facebook創辦人及總裁朱克伯格計劃於周二（2日）與員工展開對談，以解決這一問題。有員工認為，特朗普所發的帖文是違反Facebook平台使用守則中的「刪除煽動或助長嚴重暴力行為的語言」。

The New York Times報道，有兩名資深員工表示，已向經理交待，茄朱克伯格未能逆轉早前所下的決定，他們便會辭職。

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事源特朗普在帖文斥責示威者是乘亂破壞，揚言會派兵支援州長沃爾茲（Tim Walz），無論遇到甚麼困難都會奪回控制權，甚至會開槍止暴（when the looting starts, the shooting starts）。此段帖文一出，隨即被Twitter備註為「美化暴力」違反規則。當時，Facebook則未有採取任何行動，繼而引起至少6名員工提出反對。

Twitter Facebook 朱克伯格 特朗普 辭職 請願示威 罷工

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