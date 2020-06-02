【網易上市】中概股回流潮掀序幕 網易有望複製阿里佳績? （訂戶專享） 金融經濟 15:14 2020/06/02 分享： 於阿里巴巴 （09988） 上市逾半年後，新一輪中概股回流潮再上演，網易（新上市編號：9999）揭序幕，昨開始招股。中概股回流成為港股焦點，市場情緒普遍樂觀，寄望網易來港第二上市後，複製阿里來港後股價創新高的強勢。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 淡友敗走推升港股 陰霾待消失（訂戶專享） 2020/06/01 淡友敗走推升港股 陰霾待消失（訂戶專享） 北水持續湧港 成港股支持（訂戶專享） 2020/05/29 北水持續湧港 成港股支持（訂戶專享） 政策風險拖收租股後腿 暫緩收舖非無理要求（訂戶專享） 2020/05/27 政策風險拖收租股後腿 暫緩收舖非無理要求（訂戶專享） 李小加重提新股通 看準大灣區突破點（訂戶專享） 2020/05/26 李小加重提新股通 看準大灣區突破點（訂戶專享） 【港版國安法】港國金中心地位 關鍵不單留住資金（訂戶專享） 2020/05/25 【港版國安法】港國金中心地位 關鍵不單留住資金（訂戶專享） 阿里巴巴－SW（09988） 香港股票 集資 第二上市 中國概念股 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入