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【網易上市】中概股回流潮掀序幕 網易有望複製阿里佳績? （訂戶專享）

金融經濟 15:14 2020/06/02

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於阿里巴巴 （09988） 上市逾半年後，新一輪中概股回流潮再上演，網易（新上市編號：9999）揭序幕，昨開始招股。中概股回流成為港股焦點，市場情緒普遍樂觀，寄望網易來港第二上市後，複製阿里來港後股價創新高的強勢。

...

欄名 : 交易講場

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