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世衛譚德塞讚美國衛生貢獻巨大 期望繼續合作

環球社會熱點 13:42 2020/06/02

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世衛總幹事譚德塞讚揚美國對全球衛生貢獻巨大。

新型冠狀病毒疫情大爆發，世界衛生組織未及時宣布病毒會人傳人，令各國未加以防備，要負一定責任，遭美國總統特朗普質疑辦事不力，威脅退出世衛。世衛總幹事譚德塞向美國展現善意，讚揚美國對全球衛生工作貢獻巨大，稱期望雙方繼續合作。

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譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）稱與美國政府及人民的牢固合作關係，令全球長期得益，並指美國政府及人民數十年來，對衛生作出重大貢獻。

譚德塞積極與美國修補關係，指美國的貢獻，令全球公共衛生變得截然不同，希望雙方能繼續合作。

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特朗普（Donald Trump）周五宣布一連串中國問題決定同時，亦宣布終止與世衛的關係，指世衛已完全被中國控制。他在5月中亦曾向譚德塞發公開信，聲言若世衛不在30日內改善問題，美國將永遠取消對世衛的資助，並退出世衛。

不過，有專家指出，「退出」世衛的決定不是由特朗普一人可話事，需得到美國國會的批准。中國批評美國退出世衛是自私，歐洲國家亦促特朗普三思。

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責任編輯：文青青

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