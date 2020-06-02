​【拉攏蘋果】印度放寬製造業條款　或成iPhone最大出口國

▲ 印度政府上周五（29日）舉行會議，決定放寬生產鼓勵計畫（Production-Linked Incentive Scheme，PLI）的部分條款，方便科企巨頭設置廠商，刺激當地電子製造業發展。

受新冠肺炎、中美貿易戰等因素影響，蘋果（Apple）正研究將5分1的產能放在印度，料未來5年內將當地產能擴大至400億美元（3100億美元），以減少對中國生產線依賴。為吸引蘋果赴印度生產iPhone，印度政府上周五（29日）舉行會議，決定放寬生產鼓勵計畫（Production-Linked Incentive Scheme，PLI）的部分條款，方便科企巨頭建設廠商，刺激電子製造業發展。

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印度總理莫迪（Narendra Modi）早於去年12月28日，曾會見蘋果、Samsung和本土手機品牌Lava的高層，希望促成更多於印度生產的外國手機製造訂單。印度媒體《Economic Times》5月中報道，蘋果高層最近與印度政府官員頻頻會面，評估將中國iPhone產能的20%，遷移至其他國家的可能性。其中一名與會官員預期，印度於未來5年，最多可生產總值400億美元的iPhone，並出口至其他國家，或可取代中國成為iPhone的最大製造及出口商。

然而，蘋果在部分條款上出現極大分歧，印度政府近日就針對PLI政策，重新修訂和適當放寬，冀拉攏蘋果等外國企業進入印度。雙方其中一個爭議是，對於需要從中國或韓國購買用於生產的工廠機械，估值總值最高只能佔企業工廠估值的40%。換句話說，蘋果要麼本地購買相同的機械設備，以獲得更高的估值；或以翻倍高價從海外進口，以滿足生產需求。

目前爭議已經解決，PLI擬放寬4成比例的計算方式，分析認為，蘋果是印度政府重新談判的主要催化劑之一。

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今年4月，印度政府推出生產鼓勵計畫（PLI），如果外國製造商在設立、營運時能夠遵守特定規定，則於未來5年內享受各種優惠。根據設定目標，PLI希望吸引智能手機廠商赴印大規模生產，使印度智能手機出口在2025年前，從30億美元（約233億港元）提高至逾1000億美元（約7750億港元）。

責任編輯：姚慧儀