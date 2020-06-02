【收息攻略】領展業績對辦　這同類房託更有7厘息

本港最大零售房託領展（00823）剛公布的全年業績，全年每單位派息仍按年增加6%至2.87元，派息成功連增14個年度，反映其必需消費性質的屋邨商場組合和停車場成功抵住經濟下行的衝擊。領展業績對辦，本港另一同樣經營民生商場為主的置富產業信託（00778）亦值得留意。該房託成功藉領展績優造好，至1時30分報7.13元上升1.6%。

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置富目前在本港經營16個商場，包括沙田置富第一城商場，天水圍+woo商場及馬鞍山廣場等，其租戶組合和領展近似，以超市、食肆及教育等日常生活為主，在經濟下行壓力中，料較核心區商場及寫字樓具備更高抗逆力。集團管理層表示，對租戶今年續租情況審慎樂觀，並指出近期物業價格回落，可提供收購良機，收購對象相信仍以本地屋苑商場為主。

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過去一年，置富續租租金增幅為7%，反映物業組合在經濟向下的環境中保持穩定表現。近期置富亦從6.2元低位回升至7.1元水平，以現價計周息率仍高達7.1厘，遠勝領展的4.4厘。隨著本港疫情開始降溫，假設集團今年派息能持平，現價水平已提供不少防守性，值得吸納並作中長線持有收息。