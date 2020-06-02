【新盤開售】大熱新盤The Campton次輪銷售94伙 數小時已極速沽出73伙

新盤市場持續暢旺，萬科香港旗下的長沙灣The Campton日前以低市價首輪開售，即日沽清188伙，發展即推出105伙單位作次輪銷售，其中94伙抽籤發售單位於今天早上（2日）開售。項目早前截收約7,123個登記，超額認購約75倍。

是次推售的94伙，單位面積由369至761平方呎，間隔由1房至3房，折實樓價由659.56萬至1,337.44萬元，呎價由16,170至20,303元。據代理消息，截至下午1時，該盤已暫沽73伙，銷情理想。項目另推11伙3樓平台特色戶，於下周五（12日）招標。

【新盤加推】The Campton再加推47伙 折實平均呎價17,896元加價2%至3%



中原地產高級營業董事林偉文表示，該公司今天買家出席率近7成，戶型當中，以一房戶較受年輕用家及投資客歡迎，事實上，長沙灣及深水埗區新晉屋苑的每呎實用租金可高達60元，租金回報穩守3厘，吸引投資收租客入市；其中有一組買家連購兩伙高層兩房戶自用，涉資約2,000萬元。



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