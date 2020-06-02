【美版國安法】特朗普擬引叛亂法 美軍對付美國示威

▲ 【美國示威美版國安法】特朗普擬引叛亂法 美軍對付美國示威

美國反對黑人疑遭警方不合理殺害示威愈鬧愈大，首都華盛頓也爆發警方與示威者衝突。美國總統特朗普態度愈發強硬，威脅出動美軍對付示威者。美國1807年《叛亂法》賦予總統權力，在國內出現叛亂期間使用軍隊平叛，毋須得到州政府同意。美國上一次引用叛亂法，也正是1992年洛杉磯種族矛盾暴動。

特朗普怪責美國各州政府控制示威不力，他周一（1日）威脅出動美軍：

「若市或州政府拒絕採取必要措施，保護民眾生命財產，我就會部署美國軍隊，為他們迅速解決問題。」

（If a city or state refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents, then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them.）

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特朗普若在美國國內出動美軍，需要引用1807年叛亂法（Insurrection Act of 1807）。

叛亂法法規定，美國總統在美國或個別州份或領地，出現任何「叛亂、妨礙法律執行」（all cases of insurrection, or obstruction to the laws）時，號召民兵或出動美國軍隊平叛、或使得法律洽當地執行。

條文規定，總統下令派兵前，需要先宣佈期限，讓叛亂分子自行解散；若叛亂在期限過後持續，總統才可動用行政命令調動美軍平叛。

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美國叛亂法200年以來曾多次修訂。華府2005年應對颶風卡特里娜吹襲新奧爾良被批緩慢後，美國國會2006年擴大叛亂法適用範圍，讓總統可在天災或恐怖襲擊時於美國境內出動美軍。

美國上一次運用叛亂法，是1992年洛杉磯暴動。當年4名警員毆打黑人後脫罪引發騷亂，時任總統老布殊出動軍隊才得以平息局面。

老布殊在1989年美屬維珍群島風災後出現大規模搶掠，也是引用叛亂法調動美軍控制場面。

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責任編輯：方圓之