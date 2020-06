【美版國安法】特朗普擬引叛亂法 美軍對付美國示威

▲ 【美國示威美版國安法】特朗普擬引叛亂法 美軍對付美國示威

美國反對黑人疑遭警方不合理殺害示威愈鬧愈大,首都華盛頓也爆發警方與示威者衝突。美國總統特朗普態度愈發強硬,威脅出動美軍對付示威者。美國1807年《叛亂法》賦予總統權力,在國內出現叛亂期間使用軍隊平叛,毋須得到州政府同意。美國上一次引用叛亂法,也正是1992年洛杉磯種族矛盾暴動。

特朗普怪責美國各州政府控制示威不力,他周一(1日)威脅出動美軍:

「若市或州政府拒絕採取必要措施,保護民眾生命財產,我就會部署美國軍隊,為他們迅速解決問題。」

(If a city or state refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents, then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them.)

特朗普若在美國國內出動美軍,需要引用1807年叛亂法(Insurrection Act of 1807)。

叛亂法法規定,美國總統在美國或個別州份或領地,出現任何「叛亂、妨礙法律執行」(all cases of insurrection, or obstruction to the laws)時,號召民兵或出動美國軍隊平叛、或使得法律洽當地執行。

條文規定,總統下令派兵前,需要先宣佈期限,讓叛亂分子自行解散;若叛亂在期限過後持續,總統才可動用行政命令調動美軍平叛。

美國叛亂法200年以來曾多次修訂。華府2005年應對颶風卡特里娜吹襲新奧爾良被批緩慢後,美國國會2006年擴大叛亂法適用範圍,讓總統可在天災或恐怖襲擊時於美國境內出動美軍。

美國上一次運用叛亂法,是1992年洛杉磯暴動。當年4名警員毆打黑人後脫罪引發騷亂,時任總統老布殊出動軍隊才得以平息局面。

老布殊在1989年美屬維珍群島風災後出現大規模搶掠,也是引用叛亂法調動美軍控制場面。

