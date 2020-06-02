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【美版國安法】特朗普擬引叛亂法 美軍對付美國示威

環球政治 13:32 2020/06/02

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【美國示威美版國安法】特朗普擬引叛亂法 美軍對付美國示威

美國反對黑人疑遭警方不合理殺害示威愈鬧愈大，首都華盛頓也爆發警方與示威者衝突。美國總統特朗普態度愈發強硬，威脅出動美軍對付示威者。美國1807年《叛亂法》賦予總統權力，在國內出現叛亂期間使用軍隊平叛，毋須得到州政府同意。美國上一次引用叛亂法，也正是1992年洛杉磯種族矛盾暴動。

特朗普怪責美國各州政府控制示威不力，他周一（1日）威脅出動美軍：

「若市或州政府拒絕採取必要措施，保護民眾生命財產，我就會部署美國軍隊，為他們迅速解決問題。」

（If a city or state refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents, then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them.）

【美國示威】特朗普威脅出美軍 警白宮外射催淚彈

【美國示威】橡膠子彈射和平示威者 加媒：民主軍事化

特朗普若在美國國內出動美軍，需要引用1807年叛亂法（Insurrection Act of 1807）。

叛亂法法規定，美國總統在美國或個別州份或領地，出現任何「叛亂、妨礙法律執行」（all cases of insurrection, or obstruction to the laws）時，號召民兵或出動美國軍隊平叛、或使得法律洽當地執行。

條文規定，總統下令派兵前，需要先宣佈期限，讓叛亂分子自行解散；若叛亂在期限過後持續，總統才可動用行政命令調動美軍平叛。

【美國示威】肯塔基州黑人中槍死 警局局長遭革職

【美國示威】「救護車就是靈車」弗洛伊德死於壓頸窒息

美國叛亂法200年以來曾多次修訂。華府2005年應對颶風卡特里娜吹襲新奧爾良被批緩慢後，美國國會2006年擴大叛亂法適用範圍，讓總統可在天災或恐怖襲擊時於美國境內出動美軍。

美國上一次運用叛亂法，是1992年洛杉磯暴動。當年4名警員毆打黑人後脫罪引發騷亂，時任總統老布殊出動軍隊才得以平息局面。

老布殊在1989年美屬維珍群島風災後出現大規模搶掠，也是引用叛亂法調動美軍控制場面。

【美國示威】特朗普遭質疑為方便影相 武力驅白宮外示威

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責任編輯：方圓之

欄名 : 世界百科

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