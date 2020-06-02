【美國示威】肯塔基州黑人中槍死 警局局長遭革職

▲ 肯塔基州有警察與示威者開槍駁火，一名黑人男子中槍死，涉事警員未有戴隨身攝錄機，警局局長因而遭革職。

美國黑人遭白人警察壓頸後死亡，事件觸發美國各地大型示威。美國肯塔基州最大城市路易斯維爾（Louisville）於周一（1日）繼續示威，警察及國民警衛隊當時與示威者開槍駁火，一名黑人餐廳老闆中槍死亡。警員於現場未有佩戴隨身攝錄機，該市市長稱做法不能容忍，將該市警局局長革職。

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路易斯維爾警員與國民警衛隊成員周一淩晨12時15分左右，到場驅趕聚集的一批示威者。警方稱到場驅散期間有人向其開槍，隨即與國民警衛隊成員開槍還擊，53歲的餐廳老闆麥卡蒂（David McAtee）於現場中槍後死亡。

麥卡蒂為事發現場附近一間燒烤店的老闆，經常免費為當地人提供食物，也包括警員。麥卡蒂的死觸發民眾不滿，肯塔基州隨即對此案展開調查，州長更要求警方交出涉事警員的隨身攝錄機片段，以了解案發經過。

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但路易斯維爾市長菲舍爾（Greg Fischer）透露，原來現場警員當時未有佩戴隨身攝錄機，以致無法交出片段。

菲舍爾表示：

這種制度失靈是不能容忍的。因此我解除了路易斯維爾都會警局局長康拉德的職務。

（This type of institutional failure will not be tolerated. Accordingly, I have relieved Steve Conrad of his duties as chief of Louisville Metro Police Department.）

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該警局行動指揮官施羅德（Robert Schroeder）接替局長職務，他表示警方取得附近鏡頭從遠處拍攝的片段，2名警員及警衛隊成員對槍聲作反擊，當時未有佩戴隨身攝錄機違反守則，目前已將涉事警員停職。

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責任編輯：何穎兒