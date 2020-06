【美國示威】肯塔基州黑人中槍死 警局局長遭革職

▲ 肯塔基州有警察與示威者開槍駁火,一名黑人男子中槍死,涉事警員未有戴隨身攝錄機,警局局長因而遭革職。

美國黑人遭白人警察壓頸後死亡,事件觸發美國各地大型示威。美國肯塔基州最大城市路易斯維爾(Louisville)於周一(1日)繼續示威,警察及國民警衛隊當時與示威者開槍駁火,一名黑人餐廳老闆中槍死亡。警員於現場未有佩戴隨身攝錄機,該市市長稱做法不能容忍,將該市警局局長革職。

【美國示威】特朗普遭質疑為方便影相 武力驅白宮外示威

【美國示威】橡膠子彈射和平示威者 加媒:民主軍事化

路易斯維爾警員與國民警衛隊成員周一淩晨12時15分左右,到場驅趕聚集的一批示威者。警方稱到場驅散期間有人向其開槍,隨即與國民警衛隊成員開槍還擊,53歲的餐廳老闆麥卡蒂(David McAtee)於現場中槍後死亡。

麥卡蒂為事發現場附近一間燒烤店的老闆,經常免費為當地人提供食物,也包括警員。麥卡蒂的死觸發民眾不滿,肯塔基州隨即對此案展開調查,州長更要求警方交出涉事警員的隨身攝錄機片段,以了解案發經過。

【港區國安法】蓬佩奧:美國正考慮接收香港人

【美國示威】抗議不審特朗普帖文 Facebook員工罷工

但路易斯維爾市長菲舍爾(Greg Fischer)透露,原來現場警員當時未有佩戴隨身攝錄機,以致無法交出片段。

菲舍爾表示:

這種制度失靈是不能容忍的。因此我解除了路易斯維爾都會警局局長康拉德的職務。

(This type of institutional failure will not be tolerated. Accordingly, I have relieved Steve Conrad of his duties as chief of Louisville Metro Police Department.)

【美國示威】奧巴馬:不要為暴力找藉口 不要合理化

【美國示威】特朗普威脅出美軍 警白宮外射催淚彈

該警局行動指揮官施羅德(Robert Schroeder)接替局長職務,他表示警方取得附近鏡頭從遠處拍攝的片段,2名警員及警衛隊成員對槍聲作反擊,當時未有佩戴隨身攝錄機違反守則,目前已將涉事警員停職。

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態 」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯:何穎兒