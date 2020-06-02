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【疫市營商】天貓618開售首日　淘寶直播全日成交金額超過51億元

商業 13:02 2020/06/02

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天貓618開售首日，淘寶直播全日成交金額已超過51億元。（網站截圖）

一年一度的天貓618理想生活狂歡季（「天貓618」）於昨日正式開始。 開售首日，淘寶直播全日成交金額已超過51億元。開售12小時，成交額已較去年開售首日的半日成交額多約52%。

【疫市營商】京東618十七週年慶　貨品減價促銷

迎來新冠肺炎疫情後首個消費節日，「天貓618」的銷情非常亮眼。開售首10小時，天貓618整體成交額已較去年首10小時增加50%，不到半天，成交額已經超越去年開售全天。

美妝產品的銷情亦十分突出，開售1分鐘內，天貓美妝的銷售額即破1億元；22分鐘銷售額突破5億元。開售1小時內，天貓全平台一共售出49萬枝唇膏；乳液面霜、香水的銷售額較去年開售後一小時分別增長100%及97%。 1小時內，Estée Lauder、SK-II、Helena Rubinstein等61個國際美妝品牌的銷售額，已經超過去年開售首日的全日成交。

【八達通你問我答】八達通 X Apple Pay免手續費　無電無網絡怎麼辦？

Samsung Pay Smart Octopus　即日起豁免信用卡增值八達通服務費

銀聯卡可增值電子八達通　增加提款卡綁定Apple Pay

責任編輯：葉泳珊

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