【疫市營商】天貓618開售首日　淘寶直播全日成交金額超過51億元

▲ 天貓618開售首日，淘寶直播全日成交金額已超過51億元。（網站截圖）

一年一度的天貓618理想生活狂歡季（「天貓618」）於昨日正式開始。 開售首日，淘寶直播全日成交金額已超過51億元。開售12小時，成交額已較去年開售首日的半日成交額多約52%。

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迎來新冠肺炎疫情後首個消費節日，「天貓618」的銷情非常亮眼。開售首10小時，天貓618整體成交額已較去年首10小時增加50%，不到半天，成交額已經超越去年開售全天。

美妝產品的銷情亦十分突出，開售1分鐘內，天貓美妝的銷售額即破1億元；22分鐘銷售額突破5億元。開售1小時內，天貓全平台一共售出49萬枝唇膏；乳液面霜、香水的銷售額較去年開售後一小時分別增長100%及97%。 1小時內，Estée Lauder、SK-II、Helena Rubinstein等61個國際美妝品牌的銷售額，已經超過去年開售首日的全日成交。

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責任編輯：葉泳珊