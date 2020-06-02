  • 30°C
香港時間 : 2020602日 (二) 14:14
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國示威】「救護車就是靈車」弗洛伊德死於壓頸窒息

環球社會熱點 13:12 2020/06/02

分享：

【美國示威】「救護車就是靈車」弗洛伊德死於壓頸窒息

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）之死，引發連串示威。弗洛伊德家人公布獨立驗屍報告，顯示弗洛伊德死於遭壓頸和背部而窒息。法醫相信，弗洛伊德即場死亡，家屬代表律師形容「救護車就是他的靈車」。這份新的驗屍報告與官方公布的有出入，推翻弗洛伊德有潛在健康問題的說法。

官方上周公布的報告指，其死因為心臟病、「體內可能含有毒物」，導致弗洛伊德被警察壓制時情況惡化，非窒息而死。家屬不滿官方的驗屍報告，斥健康狀況部分「胡說八道」，自行委託兩名醫生驗屍。

【美國示威】特朗普遭質疑為方便影相 武力驅白宮外示威

【美國示威】橡膠子彈射和平示威者 加媒：民主軍事化

家屬委託紐約市前首席法醫巴登（Michael Baden）和威爾遜（Allecia Wilson）驗屍。獨立報告顯示，弗洛伊德是死於窒息，他的頸部及背部當時遭到警員壓住，無法呼吸，相信被送上救護車前已經死亡。

巴登表示，弗洛伊德沒有潛在的健康問題，健康情況良好；事發時，3名警察分別壓住他的頸部與背部，導致他無法呼吸，這才是死因。他又稱，弗洛伊德即場死亡，即使救護員幫他做人工呼吸及電擊，都沒有任何作用。

巴登解釋，弗洛伊德頸部被壓住，影響血液與空氣進入腦部，加上背部被壓住，影響了肺部功能。弗洛伊德當時多次稱「我無法呼吸」，巴登建議，如有類似情況再發生，必須嚴肅看待。

【美國示威】抗議不審特朗普帖文 Facebook員工罷工

【美國示威】奧巴馬：不要為暴力找藉口 不要合理化

家屬代表律師克倫普（Benjamin Crump）說：

「毫無疑問，如果不是警員對他（弗洛伊德）的頸部施加壓力，以及另外兩名警員對其身體施壓，他今天還能活著......救護車是他的靈車。」

弗洛伊德的兒子表示，暴力示威不能解決問題，並呼籲民眾和平抗議。他又指，父親亦熱愛和平。弗洛伊德的喪禮將於下周二（9日）在他成長地得德休斯敦舉行。

【美國示威】特朗普威脅出美軍 警白宮外射催淚彈

【美國示威】不刪特朗普具爭議帖文 fb員工不滿朱克伯格

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

記者：鄧燕君

相關文章

【美國示威】特朗普遭質疑為方便影相 武力驅白宮外示威
今日
【美國示威】特朗普遭質疑為方便影相 武力驅白宮外示威
【美國示威】橡膠子彈射和平示威者 加媒：民主軍事化
今日
【美國示威】橡膠子彈射和平示威者 加媒：民主軍事化
【美國示威】抗議不審特朗普帖文 Facebook員工罷工
今日
【美國示威】抗議不審特朗普帖文 Facebook員工罷工
【美國示威】奧巴馬：不要為暴力找藉口 不要合理化
今日
【美國示威】奧巴馬：不要為暴力找藉口 不要合理化
【美國示威】特朗普威脅出美軍 警白宮外射催淚彈
今日
【美國示威】特朗普威脅出美軍 警白宮外射催淚彈
請願示威 歧視 社會矛盾 健康問題 法醫 紐約 美國 心臟病

上一篇文章

【美國示威】肯塔基州黑人中槍死 警局局長遭革職

下一篇文章

【美國示威】特朗普遭質疑為方便影相 武力驅白宮外示威
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月02日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月02日 時間14:00）
【美國示威】美國安顧問：外國勢力利用種族關係挑撥
【美國示威】美國安顧問：外國勢力利用種族關係挑撥
【BNO】英國外相：擬給近300萬BNO持有人及親屬居英權
【BNO】英國外相：擬給近300萬BNO持有人及親屬居英權
【美國宵禁】政界指特朗普愈幫愈忙 「最好講少啲嘢」
【美國宵禁】政界指特朗普愈幫愈忙 「最好講少啲嘢」
【日本疫情】日本擬放寬4國入境限制 對中韓有保留
【日本疫情】日本擬放寬4國入境限制 對中韓有保留
【美國示威】「特朗普不讓我說話」死者弗洛伊德弟弟控訴
【美國示威】「特朗普不讓我說話」死者弗洛伊德弟弟控訴