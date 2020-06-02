▲ 【美國示威】「救護車就是靈車」弗洛伊德死於壓頸窒息

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）之死，引發連串示威。弗洛伊德家人公布獨立驗屍報告，顯示弗洛伊德死於遭壓頸和背部而窒息。法醫相信，弗洛伊德即場死亡，家屬代表律師形容「救護車就是他的靈車」。這份新的驗屍報告與官方公布的有出入，推翻弗洛伊德有潛在健康問題的說法。

官方上周公布的報告指，其死因為心臟病、「體內可能含有毒物」，導致弗洛伊德被警察壓制時情況惡化，非窒息而死。家屬不滿官方的驗屍報告，斥健康狀況部分「胡說八道」，自行委託兩名醫生驗屍。

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家屬委託紐約市前首席法醫巴登（Michael Baden）和威爾遜（Allecia Wilson）驗屍。獨立報告顯示，弗洛伊德是死於窒息，他的頸部及背部當時遭到警員壓住，無法呼吸，相信被送上救護車前已經死亡。

巴登表示，弗洛伊德沒有潛在的健康問題，健康情況良好；事發時，3名警察分別壓住他的頸部與背部，導致他無法呼吸，這才是死因。他又稱，弗洛伊德即場死亡，即使救護員幫他做人工呼吸及電擊，都沒有任何作用。

巴登解釋，弗洛伊德頸部被壓住，影響血液與空氣進入腦部，加上背部被壓住，影響了肺部功能。弗洛伊德當時多次稱「我無法呼吸」，巴登建議，如有類似情況再發生，必須嚴肅看待。

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家屬代表律師克倫普（Benjamin Crump）說：

「毫無疑問，如果不是警員對他（弗洛伊德）的頸部施加壓力，以及另外兩名警員對其身體施壓，他今天還能活著......救護車是他的靈車。」

弗洛伊德的兒子表示，暴力示威不能解決問題，並呼籲民眾和平抗議。他又指，父親亦熱愛和平。弗洛伊德的喪禮將於下周二（9日）在他成長地得德休斯敦舉行。

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記者：鄧燕君