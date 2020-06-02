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疫情削買家出價意欲 非東亞拆售最佳時機

金融經濟 13:00 2020/06/02

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新冠肺炎疫情下，東亞 （00023） 上周才公布，董事會認為需要額外時間探討業務和資重組檢討，並於9月底前公布檢討最新情況。今次有消息傳出， 東亞因應檢討結困就拆售中港銀行資產與潛在買家進行討論，恐怕並非最佳時機。

疫情下銀行貸款增長放緩、壞帳撥備增加、資產質素轉差，為全球銀行業面對的共同問題，直接影響銀行資產的估值。問題能否在短期內改善，完全取決於經濟走出疫情影響的速度及強度，不明朗因素太多。現有條件下，買賣雙方要就估值尋求共識，自然不利賣方。

相關文章：東亞再傳拆售中港業務 若落實股價何止翻一番?

全球銀行面對的另一共同問題，是監管機構迫使銀行保留更多現金，歐洲央行與英倫銀行已要求銀行全面暫停今年派息及回購，滙豐 （00005） 更被迫取消已除淨的去年末期息，引發本港股東極大反彈。英、歐銀行買家動用數以百計港元計鉅資收購東亞中港資產，要過監管機構一關更是難以想像。

在此特殊情況下，東亞若推進拆售中港銀行業務，要麼就接受英、歐以至美國銀行同業買家缺席，令潛在買家可能進一步收窄至中資銀行或財團，競購推升出價的機會相對減低；又或東亞要被迫接受，買家以高比例發行新股作收購代價，這對希望變現中港銀行價值的東亞股東而言，亦並非最佳選擇。

東亞董事局要求延後公布資產重組檢討原屬明智之舉，別說東亞主席李國寶家族不願於現有條件下「賤賣」東亞中港銀行資產，即使是一直大力推動拆售東亞的對沖基金股東Elliot Managemant，相信亦同意靜待善價而沽的機會。

相關文章：東亞李國寶家族僅持股6.2%　遭外資股東Elliott狙擊5年

何況李氏家族現雖只持約6.2%東亞股權，但仍維持對東亞董事局控制權，是否願意接受套現淡出本港銀行界，還是繼續力抗基金股東的拆售要求，外界暫仍不宜過早押注。

盡管東亞拆售中港資產有望釋出的潛在估值，高出現價以倍數計，但投資者買入東亞博拆售套現，除了考驗眼光，可能更受考驗的是耐性。

相關文章：外媒︰東亞就出售中港銀行業務進行磋商　東亞澄清︰未就出售與外界進行討論（第二版）

撰文：劉德斌

 

李國寶 銀行 香港股票 歐洲央行 英倫銀行 對沖基金 收購 回購 派息 新冠肺炎

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