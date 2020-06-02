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【美國示威】美國示威活動影響　Sony宣布PS5發布會延期

科技 13:00 2020/06/02

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PlayStation今（2日）就在Facebook發出公告，指現時並非一個合適發表的時候，PS5發布會將會延期。

Sony日前發出邀請函，宣布PlayStation 5（PS5）線上發布會將於香港時間6月5日凌晨4時舉行。不過，PlayStation今（2日）就在Facebook發出公告，指現時並非一個合適發表的時候，PS5發布會將會延期。

>>>【PS5】PlayStation發布會　6月5日公布首輪遊戲陣容

>>>一文看清PS5公布系統技術！相容PS4遊戲軟件+超高速SSD

PlayStation官方Facebook發出聲明，宣布原定6月5日舉行的線上發布會將延期舉行，並指知道全球各地玩家均十分期待看到PS5的遊戲，然而目前並非一個合適發表的時候，希望各位玩家見諒。而在英文版公告中，PlayStation更直指延期原因是「盼能後退一步，讓更重要的聲音能被聽見」。而目前PlayStation尚未公布發布會將延至何時，但相信需視美國示威情況再作安排。

（PlayStation Facebook圖片）

（PlayStation Facebook圖片）

事實上，PlayStation早前已發表聲明，就是次美國警察執法不當導致非裔青年George Floyd致死事件，譴責針對黑人社群的種族歧視及暴力，並表示會繼續為富有同理心、包容的未來而作出努力，亦會與黑人創作人、玩家、員工、家人及朋友站在同一陣線。

（PlayStation Facebook圖片）

>>>【CES 2020】Sony公佈全新Playstation 5 Logo　料年底發售

責任編輯：曾曉汶

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