【美國示威】特朗普遭質疑為方便影相 武力驅白宮外示威

▲ 外界質疑特朗普驅散白宮外的和平示威者，純粹為了方便到白宮附近教堂拍照。

美國白宮外，反警暴及種族不公示威人群，遭當局以催淚彈驅散。清場後，總統特朗普旋即到白宮對面的教堂外，手持聖經拍照。有民主黨議員對特朗普驅散白宮外和平示威的民眾十分不滿，質疑武力清場純粹為方便特朗普影相。

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曾參選總統的民主黨參議員賀錦麗（Kamala Harris）在twitter發帖文，指摘特朗普（Donald Trump）為了製造拍照機會，動用催淚彈驅散和平示威者。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）亦乘機批評特朗普，質疑他驅趕和平、沒有挑釁的示威人士，目的是要在教堂外拍照，這種行為違反基督教信仰的所有訓導（dishonors every value that faith teache us）。

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特朗普用作背景拍照的聖公會聖約翰教堂（St. John's Episcopal Church），位於白宮正對面，過去逾一世紀，一直是美國總統崇拜的場所。

該教區聖公會主教Mariann Edgar Budde受訪時稱，對特朗普行為感憤怒，指他雖手持聖經，卻沒有祈禱，亦沒有理會有色人種的痛苦，特朗普決定驅散教堂外示威人群及來教堂拍照前，沒有作禮貌性知會（courtesy call）。

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責任編輯：文青青

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