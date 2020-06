【美國示威】特朗普遭質疑為方便影相 武力驅白宮外示威

▲ 外界質疑特朗普驅散白宮外的和平示威者,純粹為了方便到白宮附近教堂拍照。

美國白宮外,反警暴及種族不公示威人群,遭當局以催淚彈驅散。清場後,總統特朗普旋即到白宮對面的教堂外,手持聖經拍照。有民主黨議員對特朗普驅散白宮外和平示威的民眾十分不滿,質疑武力清場純粹為方便特朗普影相。

曾參選總統的民主黨參議員賀錦麗(Kamala Harris)在twitter發帖文,指摘特朗普(Donald Trump)為了製造拍照機會,動用催淚彈驅散和平示威者。

眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)亦乘機批評特朗普,質疑他驅趕和平、沒有挑釁的示威人士,目的是要在教堂外拍照,這種行為違反基督教信仰的所有訓導(dishonors every value that faith teache us)。

特朗普用作背景拍照的聖公會聖約翰教堂(St. John's Episcopal Church),位於白宮正對面,過去逾一世紀,一直是美國總統崇拜的場所。

該教區聖公會主教Mariann Edgar Budde受訪時稱,對特朗普行為感憤怒,指他雖手持聖經,卻沒有祈禱,亦沒有理會有色人種的痛苦,特朗普決定驅散教堂外示威人群及來教堂拍照前,沒有作禮貌性知會(courtesy call)。

責任編輯:文青青

