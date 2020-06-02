投資者宜靜觀經濟形勢再作部署

隨著各地央行和政府紛紛推出財政及貨幣措施為股市提供支持，市場憧憬經濟迅速復甦。疫情對企業業績的影響取決於各國何時放寬封鎖措施，而經濟增長步伐放緩將繼續成為市場關注的重點議題。

股市走勢難以預料

在當前環境下預測股價走勢困難重重。現時，股市上落之快前所未見，日常價格波動所帶來的回報可與全年回報相提並論。同樣，企業盈利亦難以預測，因全球經濟停擺的持續時間和危機後形勢欠明朗。第一季整體企業業績急跌，其中標準普爾500指數成分股盈利更下跌近15%。個股方面，各板塊漲跌互見，其中科技和通訊板塊表現穩健，而能源和工業等其他更具周期性的板塊則受到重創。與以往相比，今次的危機不同尋常，經濟復甦速度亦或將一反常態。由於表現優秀或欠佳的板塊可能迥然不同，對於將要面對異常市況的企業而言，投資者應注意「正常化」盈利所對應的市場價格是否合理。

聯儲局及時救市 惟企業償付能力存疑

各央行均推出前所未有的貨幣政策，以助抵銷經濟增長萎縮的影響及紓緩流動性普遍收緊的壓力。在美國，聯儲局已推出多項貸款和資產購買計劃，為商業票據、國債、企業債券、市政債券、按揭抵押債券和貨幣市場提供急需的穩定性。聯儲局即將推出的主街（Main Street）貸款計劃料將帶來最直接的支持，因局方將透過各聯儲銀行直接向因規模過大而無法申請財政部薪酬保障計劃的中小企提供貸款。不過，中小企需償還主街貸款計劃所提供的款項，而薪酬保障計劃提供的貸款如直接作發薪用途，則可轉換為援助金。雖然聯儲局采取的行動為這些企業提供了急需的流動性，但最終他們均須自食其力。鑑於危機後不少行業前途未卜，市場焦點或將會轉移至企業的償付能力，因部份企業的盈利能力可能無法支持其償還債務。

疫情對經濟的影響未完全浮現

第一季全球GDP增長率萎縮至2008年以來最低水平，其中美國GDP按季下跌1.2%（按年跌4.8%），歐元區則下跌3.3%。GDP增長率急劇下降主要是因為世界各地廣泛實施的封鎖措施令本來穩健的消費者信心受挫，並對娛樂、醫療及食品等服務業造成嚴重打擊。美國第一季GDP數據固然欠佳，但也只反映約自3月第二個星期以來經濟停擺的影響，這意味下一季GDP跌幅將會更嚴重，因全國經濟於4月和5月大部份時間均受到封鎖措施的影響。不過，儘管經濟增長、失業率和製造業數據令人憂慮，但由於市場憧憬重啟經濟後復甦不至遙不可及，環球股市短暫轉好。鑑於美國第二季整體GDP增長或將跌至-40%，市場是否繼續忽略相關負面數據抑或開始作出不同的反應仍有待觀察。