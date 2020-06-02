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銀聯卡可增值電子八達通　增加提款卡綁定Apple Pay

商業 12:16 2020/06/02

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由即日起，香港的銀聯持卡人亦可隨時隨地為iPhone內的電子八達通增值。（新華社資料圖片）

隨著八達通已可以在 iPhone 及 Apple Watch 上使用，由即日起，香港的銀聯持卡人亦可隨時隨地為iPhone內的電子八達通增值。持卡人乘搭交通工具時，亦可更快捷方便地以iPhone或Apple Watch使用閃付功能支付。

【八達通你問我答】八達通 X Apple Pay免手續費　無電無網絡怎麼辦

【八達通xApple Wallet】八達通登陸Apple Wallet　最高儲值額為港幣3千元

除了中國銀行（香港）和渣打銀行，恒生銀行於香港發行的銀聯提款卡亦可綁定Apple Pay，用戶可在線下透過拍iPhone或Apple Watch支付，同時亦可進行線上支付。持卡人可更方便地享受一系列銀聯專屬優惠。

目前多家發卡機構的持卡人可通過iPhone或Apple Watch綁定各類銀聯卡，其中滙豐銀行、恒生銀行、中國銀行（香港）、東亞銀行、工銀亞洲及安信信貸更支援信用卡綁卡的服務。

八達通終於加入Apple Wallet　一分鐘即可加卡（附教學）

「非接觸式」移動支付交易量增4倍
銀聯國際又透露，疫情期間，旗下手機閃付、二維碼等「非接觸式」移動支付產品，在港澳的交易量顯著增長逾4倍；相信是新冠肺炎疫情改變市民的支付習慣，尤其是對移動支付的接受程度大幅提升。

疫情期間，即使在整體消費受挫的情況下，港澳的各類銀聯移動支付產品交易量仍錄得明顯增幅，在疫情最嚴重的2至4月期間，交易筆數和金額按年分別增長高達4.3倍和4倍。

其中，銀聯移動支付線上交易增長最為顯著，增幅最高的商戶類型包括網上購物平台、餐飲外賣、影音娛樂、繳費服務等。

Apple Wallet八達通正式開通　增值及細節需注意

責任編輯：葉泳珊

QR Code 工銀亞洲 銀行 疫情 網上購物 八達通 Apple Pay 肺炎 新冠肺炎 Apple Watch

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Samsung Pay Smart Octopus　即日起豁免信用卡增值八達通服務費
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