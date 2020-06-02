東亞李國寶家族僅持股6.2%　遭外資股東Elliott狙擊5年

▲ 東亞與Elliott的法律訴訟長達5年，自東亞於今年3月宣布全面檢討其業務與資產組合後，雙方終暫時「停火」。

東亞銀行 （00023） 擬放售中港銀行業務，東亞於1918年由現任主席李國寶的祖父李冠春，與李子方、簡東浦、周壽臣及馮平山等華商成立，由李氏家族掌舵。不過，由於李氏家族持股偏低，令東亞成為美國對冲基金Elliott的狙擊對象。

據東亞2019年報顯示，以李國寶為首的李氏家族，只持股約6.2%。東亞的四大股東分別是三井住友銀行佔19.01%、西班牙銀行Criteria Caixa佔17.3%、國浩集團 （00053） 佔14.15%、Elliott Capital佔8%。

國浩集團自2009年開始增持東亞股權，曾被外界視為可能會狙擊東亞的財團。

Elliott於2015年開始狙擊東亞

Elliott則於2015年首度披露持有東亞股權逾6%，2017年增至8%。Elliott於2015年開始狙擊東亞，當年Elliott質疑東亞向三井住友銀行的配股決定，並入稟香港高等法院要求東亞公開決定配股的內部文件，其後更獲判勝訴。

2016年2月，Elliott發公開信，指東亞行政團隊管理不善且故步自封，企業管治和業績長期欠佳，惟其規模及品牌對潛在收購者具有吸引力，要求東亞董事會探索用適當溢價出售銀行的方案，但被李國寶拒絕。同年7月，Elliott向高院入稟東亞及其董事局，提「不公平損害」呈請。

東亞近年多次出售非核心資產及部分舖位

自Elliott狙擊後，東亞近年先後多次出售非核心資產及部分舖位，包括2015年以6.7億元向台灣永豐金出售港台證券業務，2016年出售投資者服務公司卓佳獲利31億元，2017年又變賣中港消費金融業務，2018年10月和今年1月亦分別出售印尼和柬埔寨小額信貸機構PRASAC的21%等。

東亞與Elliott的法律訴訟長達5年，自東亞於今年3月宣布全面檢討其業務與資產組合後，雙方終暫時「停火」。東亞表示行動獲Elliott支持，Elliott將向法院申請暫停向東亞提出的「不公平損害」訴訟程序。

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