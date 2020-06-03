【美國示威】真的是恐怖組織？　極左派「Antifa」之前世今生

美國長久以來的種族歧視及警察濫暴問題，隨著黑人弗洛伊德之死再度浮現，更觸發全美大規模示威浪潮。總統特朗普將連日騷亂歸咎於「Antifa」，聲稱要將其列為恐怖組織。究竟「Antifa」是何方神聖，是否誠如特朗普所言，算是一個恐怖組織？

「Antifa」一詞是「反法西斯主義」（anti-fascists）的縮寫，其起源最早可追溯至上世紀20年代歐洲。它與當時風行的法西斯主義抗衡，二戰過後開始沉寂，到了至80年代隨新納粹主義出現而再次崛起。現時「Antifa」通常代表一群政治信仰傾向左派，反對新納粹主義、白人至上主義和種族主義的人，以反霸權、反歧視、支持同性戀社區及女權等目標為宗旨。

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「Antifa」分子鼓勵合法示威活動、鼓勵人們採取對抗權威的行動；但部分人亦會採用激進策略傳遞訊息，有時亦會與其他地方激進主義者，在共同關心的議題上互相合作，種族問題便是一例。他們不排斥暴力，亦不排斥與極右派分子發生衝突。

美國國會研究處（CRS）發表的報告曾引述相關文獻指出，「Antifa」的具體行動包括會密切觀察白人至上主義團體或極右派的動向、公開潛在敵人的個人資料、發展個人防身的訓練制度，並積極譴責可能擁有「法西斯傾向」的團體等。

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然而，「Antifa」沒有特定領袖，成員之間的關係十分鬆散，甚至稱不上是個組織。羅格斯大學（Rutgers University）歷史學家布雷（Mark Bray）在著作《反法西斯分子手冊》（Antifa: The Anti-Fascist Handbook）中指出，反法西斯分子的共通點往往只有革命性理念與反權威特質，他們沒有一脈相承的組織制度，也沒有明顯的共同戰術，甚至連核心思想都只有「反極權、反右」等概念，簡言之就是一團想法相似、共同反對某種意識形態的群眾，因此並不容易被辨認出來。

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據美國聯邦調查局（FBI）定義，本土恐怖主義指的是「個人或組織以暴力、犯罪手段製造國內混亂，以促成政治、宗教、社會、種族或環境等意識形態目標」。美國恐怖分子觀察資料庫（Terrorist Screening Database）將部分本土勢力列為觀察對象，最為人熟知的莫過於惡名昭彰的白人至上主義組織，例如白人光頭黨（racist skinheads）、三K黨（Ku Klux Klan）、雅利安民族（Aryan Nations）等。特朗普若要將「Antifa」將這些組織相提並論，且介定為恐怖組織，絕對會引來很大爭議。

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