▲ 【美國示威】橡膠子彈射和平示威者 加媒：民主軍事化

美國示威蔓延全國各地，至少40城宵禁，23州出動國民警衛軍，首都華盛頓街頭也成為衝突戰場。美國總統特朗普在白宮舉行記者會前後，警方在白宮外面使用橡膠子彈、催淚彈等武器清場。傳媒報道，示威者當時只是舉行和平集會，未有採取暴力；警方武力驅散和平示威者，則只為特朗普到對面街拍照。有加拿大記者慨嘆，美國民主已經軍事化。

綜合美國多家傳媒報道，特朗普於美東時間周一（1日）傍晚6時三刻左右，在白宮玫瑰園舉行記者會前，警方在6時半開始在白宮北面拉法耶特廣場（Lafayette Square）清場。警員發射催淚彈及橡膠子彈，投擲震撼彈，騎警亦加入驅散人群，而示威者本身並未訴諸暴力，只是和平示威。

【美國示威】特朗普威脅出美軍 警白宮外射催淚彈

【美國示威】奧巴馬：不要為暴力找藉口 不要合理化

白宮記者會現場傳媒稱，特朗普發言期間，場內能夠聽見白宮外催淚彈爆炸聲。記者期後轉至拉法耶特廣場時，催淚氣體還沒有散去，在場人士都感到不息。

報道指出，警方武力驅散和平示威者，只為特朗普到對面街拍照造勢。特朗普在記者會結束後，經拉法耶特廣場前往白宮對面之聖約翰主教教堂（Saint John's Episcopal Church）。特朗普到達後用手舉起聖經，稱「我們有全世界最偉大的國家」。白宮國安顧問、司法部長、國防部長等要員陪伴在側。

【美國示威】抗議不審特朗普帖文 Facebook員工罷工

【美國示威】fb、蘋果等科技巨頭捐款 譴責種族不公問題

加拿大電視台Global News華盛頓分台台長Jackson Proskow當時也在示威現場，他在社交媒體一度錯稱警員在沒有警告下發射催淚彈，其後刪帖並解釋自己所處位置聽不見警告。但他堅持，示威者都沒有使用暴力，他稱：

「我們正在見證，一所充滿自由民主理想標誌的城市軍事化。這是美國的決定性時刻。」

【美國示威】「特朗普不讓我說話」死者弗洛伊德弟弟控訴

【美國示威】特朗普暴力帖文火上澆油 顧問團隊屢勸不改

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

責任編輯：方圓之