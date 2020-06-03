【美國示威】首個美國反法西斯組織「Rose City Antifa」

美國總統特朗普在2016年當選後，極右思潮復甦、白人至上主義日益壯大，反法西斯分子「Antifa」亦因而活躍起來。過去幾年來，「Antifa」經常出現在各種示威場合，與極右派組織爆發衝突。美國起源最悠久、首個以「Antifa」命名的組織，是2007年於俄勒岡州波特蘭市成立的「玫瑰城反法西斯」（Rose City Antifa）。

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據《紐約時報》報道，它在社交網絡上擁有大量追隨者，不時分享轉發針對右派的新聞和資訊，揭露敵手的身份和個人信息。該組織最為人熟知的行動，是在2017年弗吉尼亞州夏洛茨維爾（Charlottesville）一場名為「團結右翼」（Unite the Right）遊行上，與包括新納粹主義和3K黨成員在內的極右示威者發生激烈衝突。事緣當地議會打算拆除南北戰爭中支持奴隸制的南軍將領李將軍（Robert Edward Lee）雕像，引發保守派人士不滿，極右翼團體於是發動示威活動，該組織成員一度出面對抗。過程中一輛汽車高速撞向人群，造成1死、至少19傷，事後調查發現為極右翼份子所為。

「玫瑰城反法西斯」曾參與的行動，還包括在2017年驅趕前往加州大學演講的另類右翼人士雅諾波魯斯（Milo Yiannopoulos），以及於2019年8月在波特蘭市與極右翼同日舉行集會，引發雙方大混戰。

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