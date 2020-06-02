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Samsung Pay Smart Octopus　即日起豁免信用卡增值八達通服務費

商業 12:12 2020/06/02

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流動支付體驗愈來愈普及，繼Apple Pay今日開通可使用八達通進行交易，又不收手續費，三星電子香港有限公司亦宣布，現於Samsung Pay以Mastercard或Visa 卡增值Smart Octopus，可獲豁免增值服務費。

八達通終於加入Apple Wallet　一分鐘即可加卡（附教學）

當Samsung Pay Smart Octopus餘額用盡，用戶可透過已於Samsung Pay登記的Mastercard或Visa卡為Smart Octopus增值，無須繳付增值服務費；用戶亦可為他們的Smart Octopus申請自動增值服務，或透過現金於指定服務供應商進行增值。

而Samsung最新推出的5G旗艦手機Galaxy S20系列，是全港唯一提供Smart Octopus的5G手機。Galaxy S20系列手機用戶於Samsung Pay使用Smart Octopus，最多可獲總值港幣750元八達通增值額奬賞。

Samsung Pay Smart Octopus優惠表

  優惠 詳情 換領方法及名額 優惠期
1

購買Galaxy S20系列可享Samsung Pay

Smart Octopus增值額奬賞

 凡於特約零售商或經銷商購買Galaxy S20系列，並完成網上登記，可獲高達港幣500元八達通增值額獎賞

·顧客須在由八達通卡有限公司營運的八達通App登記合資格Smart Octopus，並提供手機IMEI編碼、八達通號碼及購買單據，於Samsung官方網頁完成網上登記以領取優惠

· 如八達通App已開啟通知功能，將會收到由八達通App發出有關領取優惠的推送通知

 即日至2020年6月30日
2 Samsung Pay Smart Octopus迎新優惠 Galaxy S20系列用戶於Samsung Pay首次加入Smart Octopus，可獲高達港幣250元八達通增值額奬賞，當中包括港幣150元八達通增值額的迎新奬賞，及高達港幣100元八達通增值額的消費回贈

· 顧客須在由八達通卡有限公司營運的八達通App登記合資格Smart Octopus以領取優惠

· 如八達通App已開啟通知功能，將會收到由八達通App發出有關領取優惠的推送通知

 即日至2020年6月30日

【八達通你問我答】八達通 X Apple Pay免手續費　無電無網絡怎麼辦？

Apple Wallet八達通正式開通　增值及細節需注意

責任編輯：蘇穎琪

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