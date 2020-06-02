Samsung Pay Smart Octopus　即日起豁免信用卡增值八達通服務費

流動支付體驗愈來愈普及，繼Apple Pay今日開通可使用八達通進行交易，又不收手續費，三星電子香港有限公司亦宣布，現於Samsung Pay以Mastercard或Visa 卡增值Smart Octopus，可獲豁免增值服務費。

八達通終於加入Apple Wallet 一分鐘即可加卡（附教學）

當Samsung Pay Smart Octopus餘額用盡，用戶可透過已於Samsung Pay登記的Mastercard或Visa卡為Smart Octopus增值，無須繳付增值服務費；用戶亦可為他們的Smart Octopus申請自動增值服務，或透過現金於指定服務供應商進行增值。

而Samsung最新推出的5G旗艦手機Galaxy S20系列，是全港唯一提供Smart Octopus的5G手機。Galaxy S20系列手機用戶於Samsung Pay使用Smart Octopus，最多可獲總值港幣750元八達通增值額奬賞。

Samsung Pay Smart Octopus優惠表

優惠 詳情 換領方法及名額 優惠期 1 購買Galaxy S20系列可享Samsung Pay Smart Octopus增值額奬賞 凡於特約零售商或經銷商購買Galaxy S20系列，並完成網上登記，可獲高達港幣500元八達通增值額獎賞 ·顧客須在由八達通卡有限公司營運的八達通App登記合資格Smart Octopus，並提供手機IMEI編碼、八達通號碼及購買單據，於Samsung官方網頁完成網上登記以領取優惠 · 如八達通App已開啟通知功能，將會收到由八達通App發出有關領取優惠的推送通知 即日至2020年6月30日 2 Samsung Pay Smart Octopus迎新優惠 Galaxy S20系列用戶於Samsung Pay首次加入Smart Octopus，可獲高達港幣250元八達通增值額奬賞，當中包括港幣150元八達通增值額的迎新奬賞，及高達港幣100元八達通增值額的消費回贈 · 顧客須在由八達通卡有限公司營運的八達通App登記合資格Smart Octopus以領取優惠 · 如八達通App已開啟通知功能，將會收到由八達通App發出有關領取優惠的推送通知 即日至2020年6月30日

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責任編輯：蘇穎琪