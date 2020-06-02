【美國示威】fb、蘋果等科技巨頭捐款　譴責種族不公問題

▲ 蘋果（Apple）、Facebook、YouTube、Netflix、Intel等科企，紛紛譴責美國種族不平等。

美國明尼蘇達州黑人男子弗洛伊德（George Floyd）疑遭警員膝壓頸致死，事件觸發的示威浪潮持續一周，近30個城市宣布宵禁，警方迄今拘捕逾1300人。蘋果（Apple）、Facebook、YouTube、Netflix、Intel等科企，紛紛譴責美國種族不平等，部分更承諾捐款，以示支持對抗種族不公的團體。

綜合外媒報道，在一份蘋果內部備忘錄中，蘋果CEO庫克（Tim Cook）表示，蘋果將向包括「平等正義倡議組織」（Equal Justice Initiative）在內的多個團體捐款，並對所有員工捐款進行2：1配對。

Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）周日（31日）發帖時亦稱，Facebook將捐款1000萬美元（約7750萬港元）用於解決種族歧視問題，目前正在與民權顧問和員工合作，以確定理想的受助者。他指出，弗洛伊德事件提醒了大家在讓每個人都能有尊嚴地生活方面，美國仍需作出多大努力，而美國黑人目前的遭遇，是長期種族主義和社會不公的結果。

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YouTube周六（30日）在Twitter亦指，承諾提供100萬美元（約775萬港元）的支持，強調當社區的居民受到傷害時，大家都會受到傷害，故將團結一致反對種族主義和暴力。

Intel周日認捐100萬美元，以支持各個非營利組織和社區組織，解決社會不公和反種族歧視。行政總裁Bob Swan又鼓勵員工向黑人生命問題基金會（Black Lives Matter Foundation）、警務公平中心（Center for Policing Equity）和有色人種協進會（NAACP Legal Defense Fund）捐款。

至於上周與美國總統特朗普因推文問題，而陷入社交網站的鬥爭風眼中，包括加上需要「fact check」（事實查證）標籤，被質疑企圖干預美國大選的Twitter，已在官方賬號簡介上，加上「#BlackLivesMatter」（#黑人的命也是命）的標籤，表明公司支持種族平等。

責任編輯：姚慧儀