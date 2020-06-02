【美國示威】特朗普聲言將Antifa列恐怖組織　專家指涉違憲

全美爆發反警暴示威，總統特朗普周日（5月31日）宣布會將「反法西斯主義」（ANTIFA）列為恐怖組織，但有專家指出美國沒有介定國內組織為恐怖主義組織的法律，做法或違憲。

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美國民權聯盟（ACLU）國家安全項目主任沙姆西（Hina Shamsi）批評，恐怖主義是一個固有的政治標籤，容易被濫用和亂用，現時美國沒有介定國內組織為恐怖主義組織的法律；前美國司法部官員的麥寇德（Mary McCord）亦直言，目前沒有任何司法單位有權把國內組織列為恐怖組織，做法將會引發對美國憲法第一修正案（ First Amendment）的強烈關注。第一修正案保障美國公民宗教、言論、新聞、集會及請願自由，政府或任何組織沒有權利設立法令來限制公民的這些權利。

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美國有線新聞網絡（CNN）指，司法部曾就涉及暴力行動且與極端組織有關係的人，研究制定針對國內恐怖主義法例，但第一修正案是設立相關法例的最大挑戰，目前尚不清楚特朗普政府會如何把反法西斯運動列為恐怖組織。報道又提及，國務院4月將白人至上主義組織「俄羅斯帝國運動」（RIM）列為「特定全球恐怖分子」（SDGT），但該組織是外國組織。

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