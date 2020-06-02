東亞傳出售中港銀行業務　內地業務近年頻頻見紅

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東亞李國寶家族僅持股6.2% 遭外資股東Elliott狙擊5年
本港規模最大的華資銀行東亞 （00023） 據報就出售香港、內地銀行業務進行磋商。香港銀行市場見飽和，東亞過去20年積極發展內地市場，雖然曾經成為增長動力，但隨著內地經濟放緩、資產質素惡化，中國業務的壞賬問題成了風險之一。
內地去年減值損失急增
東亞香港業務包括零售銀行、企業及商業銀行、財富管理、保險及強積金服務。去年香港業務除稅前溢利67.89億元，按年增加12.5%。反觀，內地業務則錄得除稅虧損51.79億元，主要因為受累減值損失。
2019年東亞金融資產之減值損失支銷淨額由2018年的11.88億元增加至72.53億元，內地業務錄得的減值損失大幅增加，拖累純利大跌近5成至32.6億元。去年香港業務的減值貸款比率由 0.29%改善至0.25%，但內地業務的減值貸款比率則由1.73%上升至3.8%。
內地業務盈力能力大不如前
近年內地經濟放緩，東亞內地業務的盈力能力也大如前。根據彭博統計，內地業務過去5年有3年錄得稅前虧損（見下表）。反觀，屬香港業務的個人銀行及企業銀行表現平穩。論業務吸引力，香港銀行業暫時勝內地銀行業務。
|東亞內地業務表現
|稅前淨利（港元）
|佔比（%）
|2019
|-51.79億
|-161.9%
|2018
|6.36億
|8.2%
|2017
|-2.48億
|-3.3%
|2016
|-2.55億
|-4.9%
|2015
|7.34億
|10.9%
|2014
|25.13億
|27.3%
|2013
|27.73億
|30.1%
雖然，東亞聯席行政總裁李民斌在今年2月表示，由於去年撥備金額不少，相信今年不會再受有關問題困擾，稱若無疫情問題，肯定不良貸款及信貸成本會有好轉，疫情確對資產質素造成壓力，但相信影響不會太大。惟新冠肺炎問題令中美關係升溫，目前已演變成中美角力，不確定因素大大增加。
根據彭博數據，東亞的市賬率僅0.52倍，2020年預測市賬率更只有0.48倍，相當便宜。
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編輯：吳敏芳