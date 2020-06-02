東亞傳出售中港銀行業務　內地業務近年頻頻見紅

▲ 本港規模最大的華資銀行東亞（00023）據報就出售香港、內地銀行業務進行磋商。

本港規模最大的華資銀行東亞 （00023） 據報就出售香港、內地銀行業務進行磋商。香港銀行市場見飽和，東亞過去20年積極發展內地市場，雖然曾經成為增長動力，但隨著內地經濟放緩、資產質素惡化，中國業務的壞賬問題成了風險之一。

內地去年減值損失急增

東亞香港業務包括零售銀行、企業及商業銀行、財富管理、保險及強積金服務。去年香港業務除稅前溢利67.89億元，按年增加12.5%。反觀，內地業務則錄得除稅虧損51.79億元，主要因為受累減值損失。

2019年東亞金融資產之減值損失支銷淨額由2018年的11.88億元增加至72.53億元，內地業務錄得的減值損失大幅增加，拖累純利大跌近5成至32.6億元。去年香港業務的減值貸款比率由 0.29%改善至0.25%，但內地業務的減值貸款比率則由1.73%上升至3.8%。

內地業務盈力能力大不如前

近年內地經濟放緩，東亞內地業務的盈力能力也大如前。根據彭博統計，內地業務過去5年有3年錄得稅前虧損（見下表）。反觀，屬香港業務的個人銀行及企業銀行表現平穩。論業務吸引力，香港銀行業暫時勝內地銀行業務。

東亞內地業務表現 稅前淨利（港元） 佔比（%） 2019 -51.79億 -161.9% 2018 6.36億 8.2% 2017 -2.48億 -3.3% 2016 -2.55億 -4.9% 2015 7.34億 10.9% 2014 25.13億 27.3% 2013 27.73億 30.1%

雖然，東亞聯席行政總裁李民斌在今年2月表示，由於去年撥備金額不少，相信今年不會再受有關問題困擾，稱若無疫情問題，肯定不良貸款及信貸成本會有好轉，疫情確對資產質素造成壓力，但相信影響不會太大。惟新冠肺炎問題令中美關係升溫，目前已演變成中美角力，不確定因素大大增加。

根據彭博數據，東亞的市賬率僅0.52倍，2020年預測市賬率更只有0.48倍，相當便宜。

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編輯：吳敏芳