【美國示威】獨立驗屍報告證弗洛伊德死於窒息

美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德（George Floyd）遭警察壓頸致死，家屬周一（1日）公布獨立驗屍報告顯示，弗洛伊德是死於窒息，和官方驗屍報告結果大相逕庭。另外，翰勒平縣法醫發表正式報告，形容弗洛伊德死於他殺。

相關文章：【美國示威】首位黑人億萬富翁籲美國為奴隸制賠償

弗洛伊德的家屬因不相信官方驗屍報告，自行委託前紐約市首席法醫巴登（Michael Baden）在內兩名醫生驗屍。代表律師克魯普（Ben Crump）指出，結果顯示佛洛伊德因頸部與背部受到壓迫窒息致死，而且當場死亡。當地傳媒同日報道，亨內平縣驗屍官亦指警員壓着弗洛伊德頸部制服他時心臟停頓，宣佈弗洛伊德是死於他殺。

克魯普表示，當時壓制佛洛伊德的警員沙文（Derek Chauvin）應被控以一級謀殺，在場其他三名警員亦應被捕。

明尼蘇達州政府早前公布的驗屍報告結果指出，佛洛伊德是死於心臟病，加上體內可能含有毒物，雖然警察的壓制時造成的其呼吸窘迫，但無證據顯示他因外傷性窒息死亡。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！