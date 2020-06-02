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【不斷更新】網易招股半日　孖展認購已超額

股樓投資 16:23 2020/06/02

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千呼萬喚，網易（09999）終於在今日（2日）起開始招股，投資者是否都蠢蠢欲動，抽還是不抽？借孖展又好不好？與其心思思，不如看看市場反應，看會否能給大家一點啟示吧！

據了解，網易招股半日孖展已經超額。單計富途證券已錄得超過30億元孖展額，超額認購逾4倍。另耀才證券（01428）執行董事兼行政總裁許繹彬表示，耀才為網易預留孖展額約250至300億，孖展息率1.88%。

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另一方面，多家銀行亦推出不同優惠吸客，其中，中銀香港推出網易新股認購及孖展優惠，6月2日至5日公開招股期間以黃表認購，可獲豁免新股認購手續費，而且孖展成數達90%，年利率劃一1.8%，最低借款金額為10萬元。融資申請額度有限，先到先得。

大新銀行亦推出網易新股認購貸款優惠，除豁免手續費，貸款利率低至1.68%，適用於貸款額達50萬至500萬元。
恒生銀行e-Banking則可享認購新股手續費全免，孖展年利率最低1.9%。

網易是次計劃發售1.71億股股份，每股定價上限為126元，集資約26億美元（202.8億元），以一手100股計，入場費12,727元。
 

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撰文 : 張以正

美股 中國概念股 網易（美：NTES） 孖展 IPO

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