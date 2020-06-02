八達通登陸Apple Pay最高儲值額3000元　無須Face ID或Touch ID解鎖也能「嘟」（第二版）

▲ 八達通加入Apple Pay，可自行增值。

八達通宣布正式登陸Apple Pay，可以在iPhone及Apple Watch上使用，用戶盡享非接觸式支付體驗，只須「嘟」一下便可乘搭公共交通工具，也可在全港3.5萬個零售點包括超級市場和便利店購物消費。

八達通營業及市務總監李玉兒表示，今次Apple Pay主要支援租用版成人八達通，持卡人可直接將現有實體卡轉移至Apple Pay，當中大部分優惠都可一併轉移；而長者八達通轉移則必須經八達通App進行。值得留意的是，實體卡一經轉移就會失效。至於傷殘或學生八達通，則未能一併將現有的車費優惠轉移。

行政總裁張耀堂表示，八達通目前發卡量達3500萬張，當中約8、9成均是租用版八達通。

此外，張耀堂表示疫情期間，八達通今年首4個月的消費仍有輕微增長，相信與大眾在日常開支及購置衛生用品有關。商戶方面，暫時未見很多商戶因倒閉而要將八達通終端機退還。

八達通Apple Pay增值免服務費 最高儲值3000元

八達通增值服務更加便捷。八達通公司指，用戶可透過「銀包」app或八達通app在iPhone加入八達通，毋須排隊輪候即可在iPhone上Apple Pay，以香港發現的Mastercard、銀聯、Visa信用卡、扣賬卡或預付卡，完成八達通增值服務，且過程免收手續費。要注意，最高儲值額為3000元。

八達通表示，用戶無須Face ID或Touch ID解鎖或其他操作也可實現支付，交易詳情和結餘也能即可顯示於iPhone或Apple Watch屏幕上。

八達通強調，安全和隱私一直是Apple Pay核心所在，Apple不會知悉用戶去過的地方、購物行為以及所用金額。

簡單2步驟即可在iPhone手機中加入八達通

注意：該功能適用於iPhone8及Apple Watch Series 3或以上型號產品。手機系統須更新至iOS13.5及watchOS 6.2.5版本。

1. 打開「銀包」app並按「+」 2.開啟iPhone的Watch App，在點解「Wallet&Apple Pay」

（第二版：增加管理層言論）

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