  • 29°C
香港時間 : 2020602日 (二) 12:47
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

八達通登陸Apple Pay最高儲值額3000元　無須Face ID或Touch ID解鎖也能「嘟」（第二版）

金融經濟 12:37 2020/06/02

分享：

八達通加入Apple Pay，可自行增值。

八達通宣布正式登陸Apple Pay，可以在iPhone及Apple Watch上使用，用戶盡享非接觸式支付體驗，只須「嘟」一下便可乘搭公共交通工具，也可在全港3.5萬個零售點包括超級市場和便利店購物消費。

八達通營業及市務總監李玉兒表示，今次Apple Pay主要支援租用版成人八達通，持卡人可直接將現有實體卡轉移至Apple Pay，當中大部分優惠都可一併轉移；而長者八達通轉移則必須經八達通App進行。值得留意的是，實體卡一經轉移就會失效。至於傷殘或學生八達通，則未能一併將現有的車費優惠轉移。

行政總裁張耀堂表示，八達通目前發卡量達3500萬張，當中約8、9成均是租用版八達通。

此外，張耀堂表示疫情期間，八達通今年首4個月的消費仍有輕微增長，相信與大眾在日常開支及購置衛生用品有關。商戶方面，暫時未見很多商戶因倒閉而要將八達通終端機退還。

八達通Apple Pay增值免服務費　最高儲值3000元

八達通增值服務更加便捷。八達通公司指，用戶可透過「銀包」app或八達通app在iPhone加入八達通，毋須排隊輪候即可在iPhone上Apple Pay，以香港發現的Mastercard、銀聯、Visa信用卡、扣賬卡或預付卡，完成八達通增值服務，且過程免收手續費。要注意，最高儲值額為3000元。

八達通表示，用戶無須Face ID或Touch ID解鎖或其他操作也可實現支付，交易詳情和結餘也能即可顯示於iPhone或Apple Watch屏幕上。

八達通強調，安全和隱私一直是Apple Pay核心所在，Apple不會知悉用戶去過的地方、購物行為以及所用金額。

簡單2步驟即可在iPhone手機中加入八達通

注意：該功能適用於iPhone8及Apple Watch Series 3或以上型號產品。手機系統須更新至iOS13.5及watchOS 6.2.5版本。

1. 打開「銀包」app並按「+」

2.開啟iPhone的Watch App，在點解「Wallet&Apple Pay」

 

（第二版：增加管理層言論）

相關文章：八達通xApple Pay正式開通　免卡支付有4大注意

科技產品 交通 香港 八達通 Apple Apple Pay Apple Watch iPhone iOS watchOS

下一篇文章

外媒︰東亞就出售中港銀行業務進行磋商　東亞澄清︰未就出售與外界進行討論（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】網易好易抽？　投資界：大型新股中籤率好高
【新股IPO】網易好易抽？　投資界：大型新股中籤率好高
企業破產潮殺到！　美國破產數目創海潚後新高日本料逾萬企業破產
企業破產潮殺到！　美國破產數目創海潚後新高日本料逾萬企業破產
【中概股回歸】網易、京東6月先後招股 兩股有何不同？
【中概股回歸】網易、京東6月先後招股 兩股有何不同？
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【恒指夜期】道指升91點　恒指夜期收市大升181點（不斷更新）
【恒指夜期】道指升91點　恒指夜期收市大升181點（不斷更新）
【新股IPO】網易明招股入場費12727元 招股價上限較美股溢價擴大至8%（第二版）
【新股IPO】網易明招股入場費12727元 招股價上限較美股溢價擴大至8%（第二版）