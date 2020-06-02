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東亞再傳拆售中港業務 若落實股價何止翻一番?

金融經濟 11:36 2020/06/02

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受外媒報導商討拆售中港業務的消息刺激，東亞銀行 （00023） 今早最多曾升逾兩成。分析相信，今早放盤的消息，只是重新提示東亞若拍板出售中港業務的重大套現潛力，股價升幅亦未充分反映中港銀行資產的應有價值。

那麼東亞若落實出售中港銀行業務，股價又可望升至什麼水平呢? 東亞今早勁升後現價約報17元，以銀行估值指標市帳率（P/B）衡量僅約0.5倍，遠低於過去本港銀行轉手的估值。

相關文章：東亞股價曾飈20%　外媒︰東亞就出售香港、內地銀行業務進行磋商

大摩：拆售中港業務  股價應見46元

就在東亞於今年3月公布業務及資產重組檢討計劃後，摩根士丹利曾以過去其他銀行的交易估值推算，東亞出售香港業務可取得1.2倍至1.4倍市帳率，而中國業務的交易市帳率料亦可達0.8倍至1.1倍。若出售中港業務的釋出的市帳率全面在股價反映，東亞股價可升至46元。

東亞現股價不單距離46元的「理想價」存在重大差距，相對3月初公布重組檢討計劃後，股價一度迫近20元的高位相比，亦相距約一成半。這當然反映報導中東亞開始討論出售中港業務，可能仍處於非常初步階段。

資產重組檢討延至9月 拆售傳言「水份高」 

事實上，東亞日前才公布，原定於6月公布的重組檢討結果，因應疫情影響延後公布至今年9月。現時突然爆出東亞拆售中港業務的消息，即使不是「放料人」一廂情願的想法，拆售討論距離成事相信仍有頗長的距離。

美國對沖基金Elliot Management一直為大力推動東亞拆售中港銀行業務的股東，持股約8%；東亞主席李國寶家族則持股約7%，但一直維持對董事會控制。

撰文：劉德斌

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