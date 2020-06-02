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【美國示威】抗議不審特朗普帖文 Facebook員工罷工

環球社會熱點 11:48 2020/06/02

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【美國示威】抗議不審特朗普帖文 Facebook員工罷工

美國黑人遭白人警察壓頸致死事件持續發酵，各地爆發大型示威，Facebook（fb）捲入爭議。Facebook員工指，特朗普言論煽動暴力，不滿創辦人朱克伯格沒有作為，沒有審批帖文。數千名員工參與罷工，包括高層員工，批評朱克伯格「錯了」。

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美國總統特朗普是Twitter的忠實用家，但早前談及示威的推文被標籤為宣揚暴力，特朗普大為不滿。參與罷工的員工認為，Facebook應採取與Twitter同樣的措施。

員工公開斥責行政總裁實屬罕見，有Facebbok員工發推文指，數千員工參與罷工，包括支援Facebook應用程式（App）的7名工程師。他們發表的聯合聲明中表示：

「Facebook近來決定不對煽動暴力的貼文採取行動，忽略可以保護我們社會安全的選項。我們懇請Facebook管理層採取行動。」

【美國示威】不刪特朗普具爭議帖文 fb員工不滿朱克伯格

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Facebook動態消息產品設計總監弗雷塔斯（Ryan Freitas）直言，朱克伯格（Mark Zuckerberg）做錯了，「我會發出以最大聲音，令他改變主意」。他又稱，自己已動員約50名志同道合的員工，在公司內推動改革。

Facebook對很多人，尤其非裔社群，目前感到痛苦，表示解理；也鼓勵員工公開表達意見。Facebook早前已得悉部分員工有意罷工，但表明不會扣他們人工。

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記者：鄧燕君

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