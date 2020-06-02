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【八達通xApple Pay】無需解鎖就「嘟」到　安全私隱點保障？

理財智慧 11:47 2020/06/02

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八達通公司今日宣布，已可以在iPhone 8 或以上，配合 iOS 13.5的 iPhone或Apple Watch Series 3以上的Apple Watch使用八達通。公司指出，使用時不用Face ID或Touch ID解鎖，就可以「嘟」電話搭車購物。

相關文章：【八達通xApple Pay】八達通登陸Apple Pay 　4大細節要留意

相關文章：【八達通xApple Pay】無需手續費　手機內增值八達通4個步驟

八達通營業及市場總監李玉兒指出，八達通最大優勢是可以全面覆蓋所有香港交通。此外，每月16日可即時收到交通補貼，亦支援購買各大交通月票。

方便是好，但若不幸遺失手機，安全及私隱可如何保障？Apple稱，用戶可以在 iPhone 上隨時查閱⾃⼰使⽤⼋達通的每項交易和餘額，Apple不會儲存任何可以追蹤到你身份的交易資料。若iPhone 或 Apple Watch 不慎遺失或被盜，可透過尋找 app 為 iPhone 或 Apple Watch 啟動遺失模式，並停用 Apple Pay，即時暫停Apple pay內的八達通。

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