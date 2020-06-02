【八達通xApple Wallet】八達通登陸Apple Wallet　最高儲值額為港幣3千元

▲ 八達通行政總裁張耀堂認為，八達通在Apple Wallet的面世，進一步推動香港邁向無現金化的社會。

八達通宣布，八達通已可以在 iPhone 及 Apple Watch 上使用。從今以後，客戶可在所有接受八達通的據點，盡享簡單方便的非接觸式支付體驗。

八達通指出，用戶只要配合Apple Wallet的「特快交通」模式，客戶只須在乘坐公共交通工具時以 iPhone 或 Apple Watch「嘟」一下便暢通無阻，更可在遍布全港的 35,000 個零售點，包括超級市場和便利店 購物消費，快捷簡便。客戶無須 Face ID 或 Touch ID 解鎖，亦無須其他操作使用，十分方便。 交易詳情和結餘亦能即時顯示於 iPhone 或 Apple Watch 屏幕上。

【八達通你問我答】八達通 X Apple Pay免手續費 無電無網絡怎麼辦？

Apple Wallet八達通正式開通 增值及細節需注意

八達通另強調，在iPhone和Apple Watch上開設、使用或增值八達通， 均沒有任何額外服務收費。而在Apple Wallet的最高儲值額為港幣3千元。再者，公共交通補貼及公共交通月票均可繼續使用。

用戶可在iPhone透過香港發行的 Mastercard、銀聯、Visa 之信用卡、扣賬卡 或預付卡(如適用) 為八達通增值，以及支付按金及首次儲值額。此外，客戶亦可透過八達通App，以「好易畀」賬戶或經由「轉數快」轉賬付款。如所有八達通一樣，客戶亦可選擇以現 金，或以自動增值服務增值。

責任編輯：楊匡然