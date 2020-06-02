【港區國安法】蓬佩奧：美國正考慮接收香港人

上一篇文章
【美國示威】抗議不審特朗普帖文 Facebook員工罷工
全國人大通過訂立港區國安法，中美持續角力，美國總統特朗普更稱要取消香港的特殊待遇。美國國務卿蓬佩奧早前更表示，正考慮讓港人到美國，以作為中國通過訂立港區國安法的回應。
路透社報道，美國國務院周一（1日）發放蓬佩奧（Mike Pompeo）上周五於智庫美國企業研究院的一段訪問内容。由於英國或容許290萬名合BNO資格港人延長逗留期限至1年，蓬佩奧當時被問及，美國政府會否歡迎一群擁有創業創意（entrepreneurial creativity）的香港人前往美國。
蓬佩奧回答指：
我們正考慮。我目前未知具體如何實行。
（We are considering it. I don’t know precisely how it will play out. ）
他解釋指，英國與香港的關係特別不一樣，很多港人都有英國國民（海外）護照，強調英國和香港之間有悠久歷史，情況與美國非常不同，但美國政府正研究相關做法。
蓬佩奧於訪問中，也未有透露有關移民配額或簽證的詳情。
免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品
責任編輯：何穎兒