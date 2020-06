【港區國安法】蓬佩奧：美國正考慮接收香港人

▲ 美國國務卿蓬佩奧早前表示,美國正考慮接收香港人。

全國人大通過訂立港區國安法,中美持續角力,美國總統特朗普更稱要取消香港的特殊待遇。美國國務卿蓬佩奧早前更表示,正考慮讓港人到美國,以作為中國通過訂立港區國安法的回應。

路透社報道,美國國務院周一(1日)發放蓬佩奧(Mike Pompeo)上周五於智庫美國企業研究院的一段訪問内容。由於英國或容許290萬名合BNO資格港人延長逗留期限至1年,蓬佩奧當時被問及,美國政府會否歡迎一群擁有創業創意(entrepreneurial creativity)的香港人前往美國。

蓬佩奧回答指:

我們正考慮。我目前未知具體如何實行。

(We are considering it. I don’t know precisely how it will play out. )

他解釋指,英國與香港的關係特別不一樣,很多港人都有英國國民(海外)護照,強調英國和香港之間有悠久歷史,情況與美國非常不同,但美國政府正研究相關做法。

蓬佩奧於訪問中,也未有透露有關移民配額或簽證的詳情。

責任編輯:何穎兒