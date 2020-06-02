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政策順勢而為激發雙重改革紅利

金融經濟 11:14 2020/06/02

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在應對短期壓力的同時，2020年中國經濟將迎來雙重的長期歷史節點。從內部看，隨着「兩個一百年」奮鬥目標的交接，高品質發展的新引擎亟待強化。從外部看，新冠疫情已經瓦解全球舊格局，強博弈、高風險、多不確定性的新世界逐步到來。由此，堅定不移地推進改革深化，將是今年兩會的應有之義。筆者認為，兩個核心發力點有望在年內率先產生改革紅利。

第一，要素市場化改革的提速之年。其一，「賦予省級政府建設用地更大自主權」，有助於進一步打破城鄉二元桎梏、跨區域調配障礙，啟動建設用地對居民增收、產業落地、城鄉發展的多向支持作用。其二，在「深入推進新型城鎮化」的進程中，由於建設用地的供給能夠跳出現有局限，傾斜於效率更高的中心城市和城市群，「發揮中心城市和城市群綜合帶動作用
將得以實現。其三，這一帶動作用的強化不僅在需求端培育更多層次的內需市場，在供給端亦通過生產服務業的成長，為中國產業升級提供堅實的人才、技術基礎。其四，伴隨產業升級的進程，金融體系改革亦同步加速。「改革創業板並試點註冊制」，有助於將金融資源導向實體經濟的高效率領域，尤其是加速資本與新經濟的結合，支持中國經濟新動能的發展。

第二，數字經濟發展的突破之年。在《政府工作報告》的新規劃下，數字經濟將承擔起短期穩定需求、長期推動轉型的雙重職責。從短期來看，新一輪消費促進政策預計將與數字經濟緊密結合。中國政策正在把握疫情後數字經濟固化為日常生活必需的歷史機遇，有望從綫上辦公、教育、娛樂、醫療、餐飲等領域啟動新一輪的消費紅利。從長期來看，中國政策將從「軟」、「硬」兩個方面發力，加速經濟的數位化轉型。在硬實力方面，新基建在《政府工作報告》中被多次提及，未來料將得到積極財政、資本市場工具創新的雙重加持，加快支撐起產業互聯網的運行框架。在軟實力方面，加強智慧財產權保護、建設「國家-市場」綜合化的研發體系、培育技術和資料市場等措施，有望將「激勵相容」這一上輪改革的成功秘鑰應用至最富活力的數字經濟領域，打造中國經濟高品質發展的新引擎。

撰文 : 程實 工銀國際首席經濟學家、董事總經理

欄名 : 實話世經

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