【美國示威】奧巴馬：不要為暴力找藉口 不要合理化

▲ 美國示威者行為激進,奧巴馬發文呼籲社會不要為暴力找藉口。

美國非裔男子弗洛伊德被警員壓頸後死亡,觸發的示威浪潮席捲全美國,部分示威者乘亂搶劫、放火燒車及建築物。美國前總統奧巴馬(Barack Obama)發文評論事件,與暴力割席,強調不能為暴力找藉口。

奧巴馬在Medium發文,呼籲社會不要為暴力找藉口、合理化暴力或參與暴力(Let's not excuse violence, or rationalize it, or participate in it)。他稱若希望司法系統,以及美國整體社會以更高道德標準行事,各人自己亦要遵守這些標準。

奧巴馬順勢呼籲民眾投票,稱連串示威及公民不合作運動,令種族不公的問題成為焦點,惟抱負必須轉變成法令及制度規範(aspirations have to be translated into specific laws and institutional practices),而這一點需要在政府各層級,選出合適官員才能實現。

奧巴馬表示,要有真正的轉變,就不能只在示威及政治中二選一,必須雙管齊下,一方面動員起來爭取關注,同時組織投票,確保選出來的候選人,會採取行動,推行改革。

事源美國非裔男子弗洛伊德(George Floyd),早前被捕時被一名白人警員用膝蓋壓頸7分鐘,其間多次哭訴「無法呼吸」,但不獲理會,他送院後不治,事件觸發美國大批民眾上街。

