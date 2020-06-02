【美國示威】奧巴馬：不要為暴力找藉口 不要合理化

▲ 美國示威者行為激進，奧巴馬發文呼籲社會不要為暴力找藉口。

美國非裔男子弗洛伊德被警員壓頸後死亡，觸發的示威浪潮席捲全美國，部分示威者乘亂搶劫、放火燒車及建築物。美國前總統奧巴馬（Barack Obama）發文評論事件，與暴力割席，強調不能為暴力找藉口。

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奧巴馬在Medium發文，呼籲社會不要為暴力找藉口、合理化暴力或參與暴力（Let's not excuse violence, or rationalize it, or participate in it）。他稱若希望司法系統，以及美國整體社會以更高道德標準行事，各人自己亦要遵守這些標準。

奧巴馬順勢呼籲民眾投票，稱連串示威及公民不合作運動，令種族不公的問題成為焦點，惟抱負必須轉變成法令及制度規範（aspirations have to be translated into specific laws and institutional practices），而這一點需要在政府各層級，選出合適官員才能實現。

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奧巴馬表示，要有真正的轉變，就不能只在示威及政治中二選一，必須雙管齊下，一方面動員起來爭取關注，同時組織投票，確保選出來的候選人，會採取行動，推行改革。

事源美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd），早前被捕時被一名白人警員用膝蓋壓頸7分鐘，其間多次哭訴「無法呼吸」，但不獲理會，他送院後不治，事件觸發美國大批民眾上街。

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責任編輯：文青青

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