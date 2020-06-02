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東亞銀行成立逾100年　戰前本港數一數二華資銀行

金融經濟 11:03 2020/06/02

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東亞銀行被剔出恒生指數。

恒指公司完成季檢，東亞銀行 （00023） 意外地被剔出恒生指數，為國泰航空 （00293） 後另一家被換走的老牌港資藍籌。

相關文章：東亞股價曾飈20%　外媒︰東亞就出售香港、內地銀行業務進行磋商

東亞銀行由現任主席李國寶的祖父李冠春，聯合弟弟李子方、周壽臣等華商於1918年共同創立，已成立逾100年。早於戰前已是本港數一數二的華資銀行。

李冠春家族一直是香港望族，不少成員在金融界、法律界以至醫學界都有顯赫地位，除由李國寶傳承東亞銀行，李冠春侄兒、李國寶叔父李福兆創立遠東交易所，其後促成聯交所成立。前香港終審法院首席法官李國能、行政會議成員和中大前校長李國章都是家族成員。

隨國際和中資銀行加入香港銀行業，本港銀行屢成為收購對象，除早年因銀行危機賣盤的恒生銀行，永隆、永亨以至創興銀行（前稱廖創興銀行）等華資行，過去十多年也先後易主。東亞銀行為現存華資銀行中，規模最大，並於1984年已經染藍，惟34年多藍籌生涯下月將告終。

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經濟 香港股票 香港 航空 指數 恒生指數 東亞銀行（00023） 國泰航空 廖創興

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