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Apple Maps商場逐層導航　列表收藏景點行程

科技 10:55 2020/06/02

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是次更新最吸睛的，要數兩大關鍵，包括收藏功能及室內地圖。

Apple Wallet帶來全新升級，首次開通八達通，方便出行用iPhone一「嘟」入閘。蘋果再帶來喜訊，蘋果地圖（Apple Maps）引入新功能，除了顯示即時公共交通時間表、預計抵達時間、可收藏景點及行程外，出入商場、機場等室內地方，各樓層結構亦表露無遺，成為各「路痴」的福音！

是次更新最吸睛的，要數兩大關鍵，其一是收藏功能，建立必到景點名單，更可與人分享。例如用家找到喜愛的地方，或下一個好去處後，能建立收藏，再與親友分享整個「album」。

來到重頭戲，當然是可以運用室內地圖，查看全球主要機場和購物中心的詳盡地圖。一直以來，各大地圖Apps都難以覆蓋室內地圖，但Apple Maps更新後將能看到機場禁區內有哪些餐廳、就近的洗手間在哪裡，或者喜愛的店舖位於商場的哪一層，絕對是撼贏最大競爭對手Google Maps的絕招！

以IFC為例，具備室內導覽功能。

Apple Maps室內地圖更可顯示商店詳情。

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其他功能方面，當用家外出時，不論是走路或是駕駛，Apple Maps將提供逐步導航語音路線，幫助找出前往目的地路線。用家甚至能根據即時路況，預計實際到達時間並分享給其他人，不用再擔心吃飯遲大到，或者要親友久等。此外，駕駛者亦可在地圖上放上大頭針，提醒自己的泊車位置。

至於即時公共交通資訊，將詳細地顯示公共交通時間表、即時出發時間、抵達時間、路線巴士或火車的現時位置及系統轉線資訊，方便計劃旅程；遇上故障等交通受阻消息，也會提示用家。

責任編輯：姚慧儀

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